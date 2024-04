Jamaicano de 16 anos quebra recorde de Usain Bolt que durava 22 anos; confira

O jovem jamaicano Nickecoy Bramwell, de apenas 16 anos, quebrou um recorde de Usain Bolt que durava 22 anos. Na prova dos 400 metros sub-17 dos Jogos Carifta, competição disputada entre os países do Caribe, a promessa do atletismo alcançou 47,26 segundos.

Em 2002, Bolt havia feito 47,33 no mesmo torneio, ainda nas categorias de base. Na época em que Usain estabeleceu a marca, Bramwell não havia nascido.

"Desejo conseguir coisas melhores. Sabia que havia batido o recorde. Estou em boas condições, estou me recuperando de lesão e espero fazer grandes coisas durante o resto da temporada", declarou Bramwell após a prova.

Além dos 400 metros nos Jogos Carifta, Nickecoy também se destacou nas provas de 100m e 200m, com tempos de 10,94 segundos e 21,45 segundos, respectivamente. Os records mundias da categoria são Usain Bolt, considerado o maior velocista do mundo.

Com os desempenhos, o jovem atleta é apontado como uma das promessas do país no atletismo, que conta com nomes como Yohan Blake e Asafa Powell, além de Bolt.