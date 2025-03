Federação de Krav Maga oferece aulas gratuitas de defesa pessoal para mulheres do Pará

A Federação Sul Americana de Krav Maga, uma referência em defesa pessoal na América Latina, está promovendo uma série de ações em todo o Brasil, incluindo Belém, em comemoração ao dia da mulher. Durante o mês de março, as academias da federação, que estão localizadas nos bairros do Marco, Nazaré, Umarizal e Marambaia, oferecerão treinamentos gratuitos de defesa pessoal para mulheres.

Os treinos são baseados em situações reais que as mulheres podem enfrentar, como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento e tentativas de estupro, entre outras. Esses treinamentos visam ajudar as mulheres a superar o medo e aumentar a autoconfiança, ensinando técnicas práticas e rápidas para lidar com situações de perigo.

Além disso, nos dias 15 e 16 de março, aulões especiais serão realizados em todo o Brasil, proporcionando às mulheres a oportunidade de vivenciar essas situações e aprender soluções práticas com instrutores habilitados. O Grão Mestre Kobi Lichtenstein presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga, explica que a expectativa é que o projeto desperte nas mulheres a autoconfiança necessária para saírem da posição de vítimas.

“Quando elas percebem que, a partir do treinamento com profissionais habilitados, elas ganham técnica e controle emocional, elas mudam sua postura diante de ameaças e se tornam capazes de defender a sua vida e de seus filhos”, comenta Grão Mestre Kobi.

Karv Maga

A técnica de Krav Maga foi criada por Imi Lichtenfeld na década de 1940 e é projetada para ser eficaz e acessível a qualquer pessoa, independentemente de sua experiência prévia em artes marciais. A ideia é ensinar técnicas práticas e rápidas para lidar com situações de perigo, focando na segurança e na confiança pessoal das participantes.