Ex-Seleção Brasileira diz que torcida paraense ajudará na conquista da vaga para 'Paris 2024'

Bicampeão Pan-Americano e da Copa América, campeão Sul-Americano e tricampeão brasileiro, Guilherme Giovannoni defendeu a Seleção Brasileira de Basquete por quase 18 anos. O ex-ala-pivô estará em Belém nos próximos dias 14 e 15 de outubro, para ministrar uma clínica de basquete na Assembleia Paraense.

É a segunda vez que ele vem a Belém. A primeira foi há 25 anos, quando veio jogar o Campeonato Brasileiro sub-18, com a Seleção Paulista. “Tô muito animado em voltar.”, diz o ex-atleta, que se aposentou em 2019, aos 38 anos, depois de uma vitoriosa carreira de mais de duas décadas nas quadras. Nesse período, Giovannoni tornou-se ícone da modalidade. Jogou em diversos clubes do Brasil e exterior, tornando-se campeão e melhor jogador em diversas competições. Atualmente, é comentarista esportivo em uma emissora de televisão.

“Minha expectativa para essa clínica é muito legal! É importante viajar o Brasil para compartilhar conhecimento sobre a modalidade, ter um contato mais próximo com a molecada. É isso que os participantes podem esperar. Vou levar para eles a experiência de quem já esteve dentro das quadras, além de incentivo e motivação. Acho que esse é o grande objetivo.”, destaca Giovannoni.

Pré-Olímpico de Basquete em Belém

Guilherme Giovannoni conta que recebeu com alegria a notícia de que Belém será uma das sedes do Pré-Olímpico de basquete feminino. “Os amantes de basquete da cidade, assim como eu, devem ter ficado felizes! E é bom porque divulga mais o esporte e estimula que tenha mais praticantes da modalidade no país.”, avalia.

O pré-olímpico será realizado na capital paraense no período de 08 a 11 de fevereiro de 2024, no Estádio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em horários ainda por definir. A Seleção Brasileira disputará uma das duas vagas para as Olimpíadas de Paris/24 com as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha.

Apesar de considerar o grupo muito forte, Giovannoni acredita que a Seleção Brasileira feminina pode sair vitoriosa, pois vem apresentando uma evolução importante. Em julho deste ano, por exemplo, derrotou os EUA e conquistou a Copa América, realizada no México. Ele também acredita na força da torcida paraense. “Tenho certeza que Belém será uma força importantíssima para a Seleção conquistar essa vaga!”, ressalta.

Já as datas e locais do pré-olímpico masculino só serão divulgados em novembro. O que se sabe é que o torneio dará direito a 04 vagas que serão disputadas por 24 seleções. “Será um caminho mais duro. Mas o Brasil tem feito um bom trabalho nos últimos anos. Será competitivo e vai brigar para conquistar essa vaga.”, aposta Giovannoni.