Circuito Marajó de Futsal movimentou equipes neste final de semana; veja

A cidade de Curralinho, na região do Marajó, recebeu entre os dias 21 e 26 de março, o 9º Circuito Marajó de Futsal, torneio que reúne clubes das diversas cidades da região, divididos em quatro categorias, que disputam a soberania do futsal marajoara, com apoio da Federação Paraense de Futsal (Fefuspa). Ao todo, cerca de mil pessoas, entre atletas, comissão técnica e organizadores movimentaram o município, com jogos para todas as idades.

Participaram equipes nas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, masculino e feminino. Estiveram presentes na competição equipes de Breves, São Sebastião da Boa Vista, Muaná, Melgaço, Anajás, Bagre, Portel, Oeiras do Pará e da cidade sede, além de cidades vizinhas como Abaetetuba, Limoeiro do Ajuru e Cametá.

Na categoria sub-13, Boa Vista foi o grande campeão. Acima, Abaetetuba levou a melhor, enquanto Curralinho venceu na final do sub-17 e Limoeiro do Ajuru sagrou-se campeão na final do sub-20. Já a final do feminino aberto foi vencida por Portel, enquanto Breves venceu a final do masculino aberto. O Circuito Marajó de Futsal é considerado o maior torneio de clubes da região e acontece anualmente.

Resultado final do 9º Circuito Marajó de Futsal ficou assim: