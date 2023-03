Campeã: Bia Ferreira conquista o bicampeonato Mundial de boxe em Nova Delhi, na Índia

A brasileira Beatriz Iasmin Ferreira (30), mais conhecida como Bia Ferreira, é bicampeã do Mundial de boxe. A atleta baiana conquistou o título na disputa que ocorreu em Nova Delhi, na Índia, no último domingo (26), ao vencer a colombiana Angie Valdez.

A atleta se tornou a maior campeã Mundial do Brasil, além de ser a única a chegar em três finais do campeonato. A atleta atua na categoria até 60 quilos e teve domínio completo da luta, recebendo notas favoráveis em todos os assaltos:

5x0, no primeiro;

4x1, no segundo;

5x0, no terceiro.

O favoritismo de Ferreira na categoria é justificável: a atleta chegou a todas as finais de grandes eventos do boxe mundial nos últimos quatro anos. A atleta venceu o Pan-Americano de Lima e o Mundial da Rússia em 2019, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021 e também ficou na segunda posição no Mundial de Istambul, em 2022.

Com o título, a baiana segue como uma das favoritas para o título nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Pela medalha de ouro do último domingo, Ferreira receberá 100 mil dólares como premiação (cerca de R$522 mil).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)