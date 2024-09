Bia Haddad vence australiana e está nas quartas de final do WTA de Seul

A brasileira Bia Haddad está nas quartas de final do WTA 500 de Seul. Nesta quinta-feira (19), a tenista venceu a australiana Ajla Tomljanović por 2 sets a 0 e avançou no torneio na Coreia do Sul. Esta é a primeira competição de Bia após ela fazer história no US Open.

No jogo, Haddad superou a adversária com 6/3 e 6/4 sem muitas dificuldades. Ao todo, a brasileira marcou cinco aces e teve um aproveitamento de 65,6% dos seus saques, além de 44,8% em devoluções.

VEJA MAIS

Durante toda a partida, a tenista sofreu apenas uma quebra de serviço e quebrou três vezes o saque da australiana. Com isso, Bia controlou o jogo e fez 2 a 0 sobre Ajla Tomljanović.

A superioridade da tenista paulistana já era esperada. Bia é a 17ª do ranking, enquanto a australiana é apenas a 122ª colocada na lista da ETA. Agora, a brasileira se prepara para enfrentar a russa Polina Kudermetova, 163º do mundo.

A adversária de Bia tem apenas 21 anos e deve saltar 37 posições no ranking pela vitória sobre Ekaterina Alexandrova, também da Rússia. O jogo ocorre nesta sexta-feira (20), em horário a definir.