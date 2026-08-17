Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto Caio Maia 17.08.26 18h41 Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto (Divulgação) Belém recebe, no dia 26 de agosto, um evento voltado à formação esportiva que terá a presença de medalhistas olímpicos e grandes nomes do esporte brasileiro. O Fórum de Formação Esportiva das Capitais será realizado na Assembleia Paraense, a partir das 9h, e reunirá gestores, dirigentes e profissionais ligados ao esporte. Entre os convidados estão André Heller, campeão olímpico de vôlei nos Jogos de Atenas, em 2004, e Magic Paula, medalhista de prata no basquete em Atlanta-1996. Os dois são embaixadores do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), entidade responsável pela realização do evento. Heller também foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2003 e 2007. Já Magic Paula conquistou o título mundial em 1994 e é um dos principais nomes da história do basquete feminino brasileiro. A programação também terá uma apresentação de Emerson Appel, gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC, sobre formação de atletas e oportunidades para clubes. O encontro pretende aproximar profissionais que atuam na formação esportiva e discutir caminhos para o desenvolvimento de jovens atletas. Esta será a quarta edição do Fórum de Formação Esportiva das Capitais. Antes de Belém, o evento passou por Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). O Fórum é realizado com apoio do Sindicubes Pará (Sindicato dos Clubes Sociais do Pará) e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Belém (SEMEL). Serviço Evento: Fórum de Formação Esportiva das Capitais Data: 26 de agosto Horário: 9h Local: Assembleia Paraense, em Belém Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Futebol Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto 17.08.26 18h41 MAIS ESPORTES Judoca paraense conquista o bicampeonato brasileiro de veteranos e garante vaga no Mundial Rafael Ribeiro levou o ouro no Brasileiro de Veteranos e conquistou a classificação para o Mundial 17.08.26 12h50 Mais esportes Faltam dois meses para a Corrida do Círio 2026; saiba como se preparar para a prova A corrida terá provas de 5 km, no sábado (17), e 10 km, no domingo (18). 16.08.26 7h00 MMA Sport Club Selva MMA 4 agita Gurupá com show de nocautes e vitória amapaense na luta principal 14.08.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha reconhece dificuldade em campo e promete um Paysandu diferente contra o Ituano Após perder Marcinho no primeiro tempo e Pedro Henrique, expulso no segundo, o treinador bicolor reconheceu que foi difícil reverter uma vantagem larga desde os minutos iniciais da partida 17.08.26 23h29 Futebol Condé valoriza resultado contra o Internacional e destaca Vitor Bueno: 'Muita qualidade' Treinador do Remo comentou ainda as estreias de Galeano e Marlon e citou a sequência no Brasileirão 17.08.26 23h16 Futebol Paysandu sofre goleada histórica e liga o alerta na reta final da Série C Papão é dominado pela Ferroviária, perde por 4 a 0 e agora terá dois jogos para confirmar presença no G-8 17.08.26 22h01 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09