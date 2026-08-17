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Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos

Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto

Caio Maia
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Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto (Divulgação)

Belém recebe, no dia 26 de agosto, um evento voltado à formação esportiva que terá a presença de medalhistas olímpicos e grandes nomes do esporte brasileiro. O Fórum de Formação Esportiva das Capitais será realizado na Assembleia Paraense, a partir das 9h, e reunirá gestores, dirigentes e profissionais ligados ao esporte.

Entre os convidados estão André Heller, campeão olímpico de vôlei nos Jogos de Atenas, em 2004, e Magic Paula, medalhista de prata no basquete em Atlanta-1996. Os dois são embaixadores do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), entidade responsável pela realização do evento.

Heller também foi campeão mundial com a seleção brasileira em 2003 e 2007. Já Magic Paula conquistou o título mundial em 1994 e é um dos principais nomes da história do basquete feminino brasileiro.

A programação também terá uma apresentação de Emerson Appel, gerente de Esportes e Relações Institucionais do CBC, sobre formação de atletas e oportunidades para clubes. O encontro pretende aproximar profissionais que atuam na formação esportiva e discutir caminhos para o desenvolvimento de jovens atletas.

Esta será a quarta edição do Fórum de Formação Esportiva das Capitais. Antes de Belém, o evento passou por Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ).

O Fórum é realizado com apoio do Sindicubes Pará (Sindicato dos Clubes Sociais do Pará) e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Belém (SEMEL).

Serviço

Evento: Fórum de Formação Esportiva das Capitais

Data: 26 de agosto

Horário: 9h

Local: Assembleia Paraense, em Belém

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