Tentando sair do Z4, Remo encara o Internacional pelo Brasileirão Bola rola às 20h no Beira-Rio, em Porto Alegre. Leão terá retornos e reforços para o confronto Junior Cunha 17.08.26 9h30 Léo Condé ainda busca o equilíbrio de desempenho com o Remo. (Foto: Samara Miranda/Remo) Sair da zona de rebaixamento. Este é o principal objetivo do Remo nesta segunda-feira (17) em Porto Alegre contra o Internacional. A partir das 20h, as duas equipes vão duelar no Beira-Rio pela 23ª rodada do Brasileirão da Série A. Na tabela, Remo e Inter estão em situações iguais. Enquanto os azulinos somam 22 pontos e ocupam a vice-lanterna, o Colorado gaúcho tem um ponto a mais e está na 16ª colocação, na porta da zona de rebaixamento. O empate não é o resultado ideal para as equipes, até porque ambos vão ficar estacionados na parte baixa da tabela. Quem vencer, respira na briga para permanecer na primeira divisão em 2027. No primeiro turno, em Belém, o confronto terminou empatado em 1 a 1. Na ocasião, Alan Patrick marcou o gol da equipe gaúcha e Leonel Picco deixou o placar igual, ambos no primeiro tempo. Em campo, Remo e Internacional terão reforços. Villagra e Thiago Maia retornaram aos treinos e vão para o jogo pelo lado Colorado. Já no Leão, Marcelinho e Tchamba também estão recuperados de lesão e voltam a ficar disponíveis para o técnico Léo Condé. Entre os retornos, Villagra está cotado para ser titular no meio de campo do Internacional de Paulo Pezzolano e Marcelinho voltando a ocupar a vaga na lateral direita do Remo - ele esteve fora do jogo contra o Atlético-MG como prevenção para não evoluir uma lesão na coxa. Marcelinho volta ao Remo após ficar fora do jogo com o Atlético-MG. (Foto: Samara Miranda/Remo) Outro ponto favorável ao Leão para este jogo é a possibilidade de contar com as duas contratações anunciadas na última semana. O lateral esquerdo Marlon - vindo do Cuiabá - e o atacante Galeano - que estava no Mirassol - já estão regularizados na CBF e seguiram com a delegação para as duas partidas longe de Belém - de Porto Alegre, os azulinos seguem ao Rio de Janeiro para encarar o Fluminense no próximo sábado (22). Há a possibilidade da dupla iniciar entre os titulares. No entanto, a única certeza é que Marlon começa jogando na vaga de Mayk, entregue ao departamento médico até o final do mês com uma lesão grau dois no adutor da coxa esquerda. "Acredito que será um jogo truncado, com os dois clubes se estudando. Os detalhes têm decidido muitos jogos e espero que, dessa vez, sejam a nosso favor. É muito possível. A equipe tem muita qualidade. Da minha parte e dos companheiros, a entrega até o final nunca vai faltar. Vamos dar o nosso máximo e tentar evoluir a cada treino e a cada jogo. Contamos com a ajuda e a torcida de todos, principalmente em casa. Estou ansioso para estrear e ter essa torcida jogando a nosso favor", disse Marlon ao ser apresentado na última sexta-feira no Estádio Banpará Baenão. Ficha técnica - Brasileirão 2026 Internacional x Remo Local: Beira-Rio - Porto Alegre Hora: 20h Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP) Assistentes: Neuza Inês Back (Fifa/SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (CBF/RO) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (CBF/PE) Internacional: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick, Bernabei e Carbonero. Téc.: Paulo Pezzolano. Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marlon, Matheus Felipe e Marlon; Zé Welison, Leonel Picco e Zé Ricardo; Yago Pikachu, Gabriel Taliari (Alef Manga) e Jajá. Téc.: Léo Condé Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esporte remo Internacional Brasileirão campeonato brasileiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 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