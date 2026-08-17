Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Judoca paraense conquista o bicampeonato brasileiro de veteranos e garante vaga no Mundial

Rafael Ribeiro levou o ouro no Brasileiro de Veteranos e conquistou a classificação para o Mundial

Fábio Will
fonte

Rafael Ribeiro competiu pelo Estado do Maranhão (Reprodução / Instagram @rafaelribeirojudo / @clickcertoawn_)

Mais uma vez, um paraense subiu no lugar mais alto do pódio na disputa do Campeonato Brasileiro de Veteranos de Judô, disputado na cidade de Vila Velha (ES), no último final de semana. Rafael Ribeiro conquistou o bicampeonato brasileiro na categoria M1 -110 kg e garantiu índice para o Campeonato Mundial de Veteranos, que será disputado no mês de setembro, na Bósnia e Herzegovina.

Rafael comemorou bastante a conquista, além da vaga para o Mundial. Nas redes sociais, o judoca falou sobre o desempenho na competição nacional e projetou novos desafios.

“Agradeço a Deus por me dar saúde, força, coragem e a oportunidade de continuar vivendo o Judô e competindo em alto nível. À minha família, pelo apoio incondicional; meus amigos, pela torcida e incentivo; aos meus alunos, que são uma grande motivação para seguir treinando e buscando sempre a minha melhor versão, além de todos os apoiadores, parceiros, patrocinadores e pessoas que fazem parte da minha caminhada”, escreveu.

O judoca falou da sua caminhada ao longo da temporada para buscar resultados importantes, além de projetar o novo desafio na carreira.

“Ser bicampeão brasileiro de Judô é resultado de muito trabalho, disciplina, dedicação e, acima de tudo, fé. Essa medalha não é só minha. É de todos que acreditam em mim e caminham ao meu lado. Próxima parada será o Campeonato Mundial de Veteranos, na Bósnia. Em busca do tetra!”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

judô

rafael ribeiro

campeonato brasileiro de veteranos
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

Futebol

Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos

Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto

17.08.26 18h41

MAIS ESPORTES

Judoca paraense conquista o bicampeonato brasileiro de veteranos e garante vaga no Mundial

Rafael Ribeiro levou o ouro no Brasileiro de Veteranos e conquistou a classificação para o Mundial

17.08.26 12h50

Mais esportes

Faltam dois meses para a Corrida do Círio 2026; saiba como se preparar para a prova

A corrida terá provas de 5 km, no sábado (17), e 10 km, no domingo (18).

16.08.26 7h00

MMA Sport Club

Selva MMA 4 agita Gurupá com show de nocautes e vitória amapaense na luta principal

14.08.26 13h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Junior Rocha reconhece dificuldade em campo e promete um Paysandu diferente contra o Ituano

Após perder Marcinho no primeiro tempo e Pedro Henrique, expulso no segundo, o treinador bicolor reconheceu que foi difícil reverter uma vantagem larga desde os minutos iniciais da partida

17.08.26 23h29

Futebol

Condé valoriza resultado contra o Internacional e destaca Vitor Bueno: 'Muita qualidade'

Treinador do Remo comentou ainda as estreias de Galeano e Marlon e citou a sequência no Brasileirão

17.08.26 23h16

Futebol

Paysandu sofre goleada histórica e liga o alerta na reta final da Série C

Papão é dominado pela Ferroviária, perde por 4 a 0 e agora terá dois jogos para confirmar presença no G-8

17.08.26 22h01

Futebol

Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C

Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa.

17.08.26 18h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda