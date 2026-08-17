Judoca paraense conquista o bicampeonato brasileiro de veteranos e garante vaga no Mundial Rafael Ribeiro levou o ouro no Brasileiro de Veteranos e conquistou a classificação para o Mundial Fábio Will 17.08.26 12h50 Rafael Ribeiro competiu pelo Estado do Maranhão (Reprodução / Instagram @rafaelribeirojudo / @clickcertoawn_) Mais uma vez, um paraense subiu no lugar mais alto do pódio na disputa do Campeonato Brasileiro de Veteranos de Judô, disputado na cidade de Vila Velha (ES), no último final de semana. Rafael Ribeiro conquistou o bicampeonato brasileiro na categoria M1 -110 kg e garantiu índice para o Campeonato Mundial de Veteranos, que será disputado no mês de setembro, na Bósnia e Herzegovina. Rafael comemorou bastante a conquista, além da vaga para o Mundial. Nas redes sociais, o judoca falou sobre o desempenho na competição nacional e projetou novos desafios. “Agradeço a Deus por me dar saúde, força, coragem e a oportunidade de continuar vivendo o Judô e competindo em alto nível. À minha família, pelo apoio incondicional; meus amigos, pela torcida e incentivo; aos meus alunos, que são uma grande motivação para seguir treinando e buscando sempre a minha melhor versão, além de todos os apoiadores, parceiros, patrocinadores e pessoas que fazem parte da minha caminhada”, escreveu. O judoca falou da sua caminhada ao longo da temporada para buscar resultados importantes, além de projetar o novo desafio na carreira. “Ser bicampeão brasileiro de Judô é resultado de muito trabalho, disciplina, dedicação e, acima de tudo, fé. Essa medalha não é só minha. É de todos que acreditam em mim e caminham ao meu lado. Próxima parada será o Campeonato Mundial de Veteranos, na Bósnia. Em busca do tetra!”, disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes judô rafael ribeiro campeonato brasileiro de veteranos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Futebol Belém recebe evento de formação esportiva com a presença de atletas olímpicos Fórum reúne medalhistas e grandes nomes do esporte nacional no dia 26 de agosto 17.08.26 18h41 MAIS ESPORTES Judoca paraense conquista o bicampeonato brasileiro de veteranos e garante vaga no Mundial Rafael Ribeiro levou o ouro no Brasileiro de Veteranos e conquistou a classificação para o Mundial 17.08.26 12h50 Mais esportes Faltam dois meses para a Corrida do Círio 2026; saiba como se preparar para a prova A corrida terá provas de 5 km, no sábado (17), e 10 km, no domingo (18). 16.08.26 7h00 MMA Sport Club Selva MMA 4 agita Gurupá com show de nocautes e vitória amapaense na luta principal 14.08.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha reconhece dificuldade em campo e promete um Paysandu diferente contra o Ituano Após perder Marcinho no primeiro tempo e Pedro Henrique, expulso no segundo, o treinador bicolor reconheceu que foi difícil reverter uma vantagem larga desde os minutos iniciais da partida 17.08.26 23h29 Futebol Condé valoriza resultado contra o Internacional e destaca Vitor Bueno: 'Muita qualidade' Treinador do Remo comentou ainda as estreias de Galeano e Marlon e citou a sequência no Brasileirão 17.08.26 23h16 Futebol Paysandu sofre goleada histórica e liga o alerta na reta final da Série C Papão é dominado pela Ferroviária, perde por 4 a 0 e agora terá dois jogos para confirmar presença no G-8 17.08.26 22h01 Futebol Paysandu lança nova camisa com preço 'popular' para duelo contra a Ferroviária pela Série C Uniforme será usado pelo time profissional no duelo contra a Ferroviária-SP, nesta segunda, às 20h, na Arena Fonte Luminosa. 17.08.26 18h09