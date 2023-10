Belém recebe evento de capoeira que terá presença de mestres mundiais da modalidade

O Centur, que fica na avenida Conselheiro Furtado, em Belém, recebe neste final de semana um grande campeonato aberto de capoeira. Organizado pelo Grupo Muzenza, o "Ver-o-Peso da Capoeira", além de realizar competições entre os participantes, vai organizar cerimônias de troca de cortas, formaturas e palestras sobre a origem do esporte.

O evento, também, terá a presença de dois grandes nomes da capoeira mundial: Mestre Burguês e Mestre Itapoan. Ambos estarão no estado pela primeira vez e participarão de duas atividades específicas dentro da programação.

O Mestre Itapoan vai ministrar a palestra "A saga do Mestre Bimba". Bimba, nome importante na história da capoeira mundial, foi o mentor de Itapoan, ajudando no ingresso do Mestre no esporte.

Por outro lado, Mestre Burguês vai realizar a troca de cordas, formatura e organizar a competição de capoeira. Os eventos serão restritos aos componentes do grupo Muzenza.

O esporte

A capoeira é jogada por duas pessoas que se enfrentam no meio de uma roda formada por outros capoeiristas, ao som de palmas, do atabaque, do berimbau e do agogô. Entre as principais características estão a defesa pessoal e movimentos corporais ágeis.

Em 2008 a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro e em 2014 a roda de capoeira recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).