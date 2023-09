Automobilismo: piloto do Remo busca quebrar jejum em prova do Campeonato Paulista de marcas

Neste sábado (23), o representante do Pará no Campeonato Paulista de Marcas de automobilismo, Augusto Santin, estará no Autódromo Velocitta, tentando quebrar o jejum de vitórias, pela sétima etapa do Paulistão de Marcas categoria 1.6.

Augusto Santin, que é conhecido como “Piloto do Remo”, está em busca de mais uma vitória na competição e tenta se reabilitar na competição. Segundo colocado na classificação geral com 127 pontos, Santin tenta encurtar a distância para o líder Osvaldo Campolargo Queiroz que possui 195 pontos, sem esquecer do terceiro colocado. A última vitória no autódromo foi na segunda etapa.

“O objetivo agora é buscar a vitória depois de ter conquistado duas vezes o segundo lugar no mês passado na sexta etapa. Confio no trabalho da equipe e já me sinto bem adaptado ao novo equipamento. Vamos em busca dessa vitória para nosso Estado, conto com a torcida de todos”, comentou, Santin.

As corridas válidas pela sétima etapa Campeonato Paulista de Marcas 1.6 serão disputadas neste sábado (23), com a primeira prova ocorrendo às 9h45 e a segunda às 14h25. As duas corridas terão transmissão ao vivo pelos portais de automobilismo no YouTube.