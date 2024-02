Austrália bate Sérvia e complica ainda mais a vida do Brasil no Pré-Olímpico de basquete

Em uma partida dura, a Austrália venceu a Sérvia por 75 a 73 neste domingo (11), no estádio Mangueirinho, pela última rodada do torneio Pré-Olímpico de basquete feminino. O resultado deixou o Brasil, que jogo logo mais, contra a Alemanhã, em situação complicada na briga por uma vaga nos Jogos de Paris.

Devido à vitória australiana, a seleção brasileira deverá vencer as alemãs por, pelo menos oito pontos de diferença na partida que começa às 20h, também no Mangueirinho. Caso o Brasil perca a partida ou bata as adversárias por uma diferença de pontos menor, estará de fora das Olimpíadas de 2024.

O jogo

A técnica da Austrália, Sandy Brondello, decidiu rodar a equipe já que a seleção estava classificada aos Jogos de Paris. Mesmo assim, o time da oceania dominou as ações na primeira metade da partida e construiu sólida vantagem no marcador.

No entanto, a Sérvia subiu de rendimento na segunda metade, sobretudo com as boas jogadas de Yvonne Anderson, que terminou a partida como cestinha, com 20 pontos. O bom desempenho fez, inclusive, com que as sérvias virasse o marcador no terceiro quarto.

Apesar disso, no quarto final da partida, a experiência australiana se fez valer. Com rendimento impecável nos arremeços de lances livres, e aproveitando erros do ataque sérvio, o time da Oceania passou a frente novamente e construiu "gordura" no placar. A Sérvia até que tentou uma reação, quando faltavam apenas 1m30 no cronômetro, mas que não foi suficiente.