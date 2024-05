VÍDEO: Algodoal recebe etapa do Paraense de Surf e ilha pode ganhar escola da modalidade olímpica

Outras etapas

O Campeonato Paraense de Surf é dividido em três etapas. A segunda etapa está programada para ocorrer em Salinópolis (PA) e a última na Ilha de Mosqueiro, mas ainda sem datas definidas. Os campeões e melhores colocados na primeira etapa corrida em Algodoal, definiu quem irá representar o Estado do Pará em competições no restante desta temporada.

A Praia da Princesa, na Ilha de Algodoal, que pertence ao município de Maracanã (PA) recebeu neste final de semana a primeira etapa do Campeonato Paraense de Surf, organizada pela Federação Paraense de Surf, representada pelo presidente Noélio Sobrinho. Com mais de 70 atletas federados, a etapa contou com uma premiação de mais de R$30 mil [em dinheiro e premiações] aos vencedores e somou pontos importantes para o ranking estadual da modalidade, além de ter definido alguns atletas para representar o Pará em competições regionais e nacionais.

O Paraense de Surf teve na primeira etapa atletas dos municípios de Marapanim (PA), Salinópolis (PA), Bragança (PA), Maracanã (PA), além de Belém. Ao todo foram disputadas várias baterias em quatro categorias, sendo Nayson Costa, sendo o campeão na profissional, com Gustavo Roberto na segunda colocação e fechando o terceiro colocado com Rafael Corrêa. Foi distribuído R$15 mil em dinheiro aos vencedores, mais kits, troféus e quatro pranchas de surf, totalizando mais de R$30 mil em premiação.

Outa importante categoria na disputa da primeira etapa do Campeonato Paraense de Surf é a máster, que foi conquistada por Sandro Rogério. Já a categoria Sub-18, quem levou a melhor nas ondas da Praia da Princesa foi Gustavo Roberto. Vale destacar a criação de uma categoria “local”, com atletas que moram na Ilha de Algodoal e o título ficou com Anderson Voador.

Ilha de Algodoal recebeu etapa do Paraense de Surf (Raimundo Paccó / Divulgação)

Alto nível

Em entrevista ao O Liberal, Noélio Sobrinho avaliou a primeira etapa do Campeonato Paraense de Surf, ressaltou a importância da modalidade para a população de Algodoal e exaltou o comprometimento dos atletas nas baterias, além de citar o nível técnico dos profissionais pegando onda em um evento que é homologado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

“Tivemos na Ilha de Algodoal um evento maravilhoso, muito boa a nível de disputas, onde tivemos ondas maravilhosas, sem contar o nível excelente de performance dos atletas. A comissão de julgamentos foi impecável e não tivemos falhas, com resultados justos e sem contestações”, comentou.

Evento abraçado pela população

Noélio Sobrinho fez questão de destacar a forma como o evento foi abraçado pela população da Ilha de Algodoal. Sobrinho afirmou que existe um projeto para construção de uma unidade fixa para atender a crianças e jovens que queiram aprender a prática do surf.

“A recepção do povo de Algodoal foi uma das coisas que gostamos muito. A população de Algodoal abraçou o vento de uma maneira sensacional, com pais e familiares dos competidores no local, torcendo, vibrando e fazendo o evento mais representativo ainda. Tivemos uma bateria de apresentação de crianças de 5 a 10 anos, que moram na Ilha. Não temos essas categorias, mas essa apresentação serve para incentivo para que essas crianças e jovens pratiquem o esporte. Ficou firmado também a criação da Escola de Surf de Algodoal, em que pretendemos colocar em prática ainda este ano. Já estamos nessa empreitada para conseguir patrocínios que possibilite que esse sonho saia do papel”, revelou.

Como é o projeto?

A Federação Paraense de Surf possui três escolas fixas da modalidade, uma em Mosqueiro, Distrito de Belém, além de uma em Chaves (PA) e outra em Salinópolis. Cerca de 8 mil pessoas entre crianças, jovens e adultos já passaram pelas unidades das escolas de surf, que possui como principais critérios para participar, estar matriculado em escolas estaduais ou municipais, ter frequência excelente nas aulas, além de notas boas.

