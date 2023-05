2ª Remada Insular agita fim de semana em Ananindeua com circuitos de caiaque e stand up paddle

Os entusiastas e praticantes de caiaque e stand up paddle, podem marcar no calendário o próximo domingo (7), quando ocorre a 2ª Remada Insular em Ananindeua. O evento começa às 8h, com saída da Marina Canto da Ilha, no Curuçambá, e contará com três percursos de 1 km até 3,5 km.

O evento, promovido pela Prefeitura de Ananindeua junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), não tem intuito de ser competitivo, mas promover o turismo na região e os negócios locais, como explica o diretor de turismo do município, Adrielson Furtado.

“Temos como objetivo a promoção e divulgação do turismo a partir dos produtos e serviços ofertados na região insular de Ananindeua, como passeios, restaurantes e trilhas. Além de impulsionar e promover novos negócios para a economia local”, disse.



Para participar, basta ter a partir de 10 anos e adquirir passeios com as empresas Kayak Club, Remadores do Sol, Banzeiro Sup, Caiaqueiros do Norte, que estarão no local realizando os circuitos com instrutores.

Além dos circuitos de remada, restaurantes locais estarão abertos para receber o público que deseja participar do evento, ou apenas prestigiar a região. O serviço de transporte fluvial também estará sendo oferecido pela marina.

A Remada Insular acontece com apoio da Guarda Fluvial Municipal, Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e 1º Grupamento Marítimo Fluvial.

Confira os circuitos e distâncias:

Circuito 1: Remada de nível 1 pelo Igarapé do Icuí-Guajará até o Rio Maguari - 1 km

Circuito 2: Remada de nível 2 pelo Furo do Tachi Miranda - 3,0 Km

Circuito 3: Remada de nível 3 pelo Rio Maguari - 3,5 Km