Luisa Stefani emociona parceira e Babos prevê fim da dupla: 'Devo parar no próximo ano'

Luisa Stefani e Timea Babos se conheceram há menos de um ano e a parceria rendeu quatro títulos à dupla, resultados que as levaram ao Finals da WTA e, na sequência, à decisão. Apesar do excelente ano, o vice-campeonato no torneio que reúne as oito melhores duplas do ano, em Riad, deve ter sido o ápice da parceria, já que a húngara de 32 anos anunciou que deverá encerrar a carreira em 2026.

"Infelizmente, parece que não vamos continuar, mas não por não termos afinidade. É porque acho que não vou conseguir jogar uma temporada completa no ano que vem. Então...", disse, emocionada, a ex-número 1 do mundo de duplas, em seu discurso depois do revés para a belga Elise Mertens e para a russa Veronika Kudermetova.

"Que temporada tivemos, Luisa. Nós nos juntamos por acaso, não sei se vocês sabem disso. Ela me ligou quando eu estava em casa e perguntou se eu queria jogar um torneio com ela em Linz. Eu estava jantando em casa e pensei: 'Quem é essa pessoa ligando?', porque nunca tínhamos conversado antes", disse Babos. "Não íamos conseguir entrar por causa do nosso ranking, então acabei indo no dia seguinte e conseguimos ganhar o torneio. Foi assim que nossa história começou e que final incrível tivemos. Sou muito grata a você por tudo o que conquistamos e fizemos juntas."

Antes, Luisa Stefani, que fez história ao se tornar a primeira tenista do Brasil a alcançar uma decisão do WTA Finals, já havia arrancado lágrimas da parceira, que havia vencido o Finals em 2017, 2018 e 2019, mas desde então esteve ausente no torneio.

"Aprendi muito com a Timea dentro e fora das quadras. Acho que essa é a parte mais bonita do tênis, quando compartilhamos as alegrias, as risadas, mas também os momentos tristes, como este agora. Obrigada, Timea", disse a brasileira, que sofreu com lesões na carreira - como a que a tirou do torneio em 2021 - e comemorou encerrar a temporada "de forma saudável". "Estou orgulhosa de estar aqui, é a primeira vez que venho e já é um dos meus torneios preferidos."

"Nunca mais vou deixar você falar antes de mim", brincou Timea, enxugando as lágrimas. "Também agradeço por estarmos juntas, com nossas famílias e equipes, pelos grandes momentos e também pelos não tão bons. Gostaria de terminar com o troféu, mas já conquistei três (Finals), então estou muito feliz de estar em outra final aqui", comentou a húngara. "Desculpem-me por falar tanto, mas talvez este seja meu último discurso, então estou apenas aproveitando", acrescentou.