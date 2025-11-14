Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola, é atacado com ovos pelo próprio tio

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, foi alvo de um ataque inusitado na noite da quinta-feira, dia 13. Ele foi atingido por três ovos atirados pelo próprio tio durante o lançamento de seu livro, "Matar a Rubiales". A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Confidencial, e o episódio gerou confusão no local.

Rubiales presidiu a Federação Espanhola entre 2018 e 2023. Em agosto de 2023, o dirigente se envolveu em uma grande polêmica mundial. Durante a premiação da Copa do Mundo feminina, ele beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca, sem o consentimento da atleta.

O então dirigente foi acusado de agressão sexual e de tentar coagir a atleta para que ela afirmasse que o ato foi consensual. A atitude de Rubiales causou uma crise institucional na Federação da Espanha, resultando em um processo judicial e na suspensão da Fifa. Protestos contra o machismo no futebol ocorreram em vários países, e Rubiales renunciou ao cargo.

Tio de Rubiales rompeu relações após escândalo

De acordo com o jornal El Confidencial, o tio de Luis Rubiales mora com a avó do ex-dirigente. Ele rompeu relações com o sobrinho após o escândalo envolvendo Jennifer Hermoso. O parente acusa o ex-presidente de "dividir a família" e o chamou de "sem vergonha" ao atirar os ovos.

O tio foi rapidamente contido no local do evento. Apesar do incidente, o lançamento do livro de Rubiales teve continuidade. Atualmente, Luis Rubiales busca reconstruir sua imagem pública após a polêmica com a jogadora da Espanha.

O tio de Rubiales comentou sobre o ocorrido: "A sorte é que me seguraram. Vi uma mulher grávida com dois meninos e pensei neles. Se tivesse conseguido pegá-lo, estaríamos em outra situação."