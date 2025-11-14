Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola, é atacado com ovos pelo próprio tio Rubiales presidiu a Federação Espanhola entre 2018 e 2023 Redação O Liberal com informações da AE 14.11.25 10h12 Ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiale (Manu Fernandez/Associated Press / Estadão Conteúdo) O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, foi alvo de um ataque inusitado na noite da quinta-feira, dia 13. Ele foi atingido por três ovos atirados pelo próprio tio durante o lançamento de seu livro, "Matar a Rubiales". A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Confidencial, e o episódio gerou confusão no local. Rubiales presidiu a Federação Espanhola entre 2018 e 2023. Em agosto de 2023, o dirigente se envolveu em uma grande polêmica mundial. Durante a premiação da Copa do Mundo feminina, ele beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca, sem o consentimento da atleta. O então dirigente foi acusado de agressão sexual e de tentar coagir a atleta para que ela afirmasse que o ato foi consensual. A atitude de Rubiales causou uma crise institucional na Federação da Espanha, resultando em um processo judicial e na suspensão da Fifa. Protestos contra o machismo no futebol ocorreram em vários países, e Rubiales renunciou ao cargo. Tio de Rubiales rompeu relações após escândalo De acordo com o jornal El Confidencial, o tio de Luis Rubiales mora com a avó do ex-dirigente. Ele rompeu relações com o sobrinho após o escândalo envolvendo Jennifer Hermoso. O parente acusa o ex-presidente de "dividir a família" e o chamou de "sem vergonha" ao atirar os ovos. O tio foi rapidamente contido no local do evento. Apesar do incidente, o lançamento do livro de Rubiales teve continuidade. Atualmente, Luis Rubiales busca reconstruir sua imagem pública após a polêmica com a jogadora da Espanha. O tio de Rubiales comentou sobre o ocorrido: "A sorte é que me seguraram. Vi uma mulher grávida com dois meninos e pensei neles. Se tivesse conseguido pegá-lo, estaríamos em outra situação." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Rubiales seleção espanhola feminina atacado ovos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00