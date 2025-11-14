Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola, é atacado com ovos pelo próprio tio

Rubiales presidiu a Federação Espanhola entre 2018 e 2023

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiale (Manu Fernandez/Associated Press / Estadão Conteúdo)

O ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, foi alvo de um ataque inusitado na noite da quinta-feira, dia 13. Ele foi atingido por três ovos atirados pelo próprio tio durante o lançamento de seu livro, "Matar a Rubiales". A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Confidencial, e o episódio gerou confusão no local.

Rubiales presidiu a Federação Espanhola entre 2018 e 2023. Em agosto de 2023, o dirigente se envolveu em uma grande polêmica mundial. Durante a premiação da Copa do Mundo feminina, ele beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca, sem o consentimento da atleta.

O então dirigente foi acusado de agressão sexual e de tentar coagir a atleta para que ela afirmasse que o ato foi consensual. A atitude de Rubiales causou uma crise institucional na Federação da Espanha, resultando em um processo judicial e na suspensão da Fifa. Protestos contra o machismo no futebol ocorreram em vários países, e Rubiales renunciou ao cargo.

Tio de Rubiales rompeu relações após escândalo

De acordo com o jornal El Confidencial, o tio de Luis Rubiales mora com a avó do ex-dirigente. Ele rompeu relações com o sobrinho após o escândalo envolvendo Jennifer Hermoso. O parente acusa o ex-presidente de "dividir a família" e o chamou de "sem vergonha" ao atirar os ovos.

O tio foi rapidamente contido no local do evento. Apesar do incidente, o lançamento do livro de Rubiales teve continuidade. Atualmente, Luis Rubiales busca reconstruir sua imagem pública após a polêmica com a jogadora da Espanha.

O tio de Rubiales comentou sobre o ocorrido: "A sorte é que me seguraram. Vi uma mulher grávida com dois meninos e pensei neles. Se tivesse conseguido pegá-lo, estaríamos em outra situação."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Rubiales

seleção espanhola feminina

atacado

ovos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo

Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão

16.11.25 9h00

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

Carlos Ferreira

Quem é o goleiro deste século no Pará

16.11.25 7h00

Futebol

Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC

Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina

15.11.25 15h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda