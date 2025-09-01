Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Liverpool oficializa o centroavante Alexander Isak por R$ 957 milhões: 'Novo camisa 9'

Estadão Conteúdo

O Liverpool abriu os cofres e tem um novo goleador. O clube inglês oficializou neste último dia da janela de transferências na europa a chegada de Alexander Isak, de 25 anos, contratado do rival Newcastle por 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 957 milhões), que chega para a vaga do uruguaio Darwin Nunez, transferido para o Al-Hilal, dos Emirados Árabes Unidos.

"Alexander Isak é o novo número 9 do Liverpool. O atacante escolheu o famoso número do elenco após concluir sua transferência do Newcastle United no último dia do prazo final", anunciou o atual campeão e líder da Premier League.

O jogador já vestiu a nova camisa e não escondeu a ansiedade por brilhar no Liverpool com a pesada camisa 9. "Significa muito, é um número icônico. Obviamente, isso também traz uma responsabilidade, mas estou feliz por ter essa chance e conseguir esse número", disse.

Darwin Nunez usou o número por duas temporadas até aceitar a tentadora proposta dos árabes, no mês passado. Agora, Isak chega para vestir a camisa que já foi de nomes importantes, casos de Ian St. John, Steve Heighway, Ian Rush, Robbie Fowler, Fernando Torres e Roberto Firmino.

"Estou motivado para começar a trabalhar e espero retribuir. Espero que possamos compartilhar alguns momentos incríveis juntos", afirmou o reforço, que realizou os exames médicos antes da assinatura do contrato e recebeu as boas-vindas do novo companheiro Jeremie Frimpong.

O atacante sueco chega sob enorme expectativa após 62 gols em 109 partidas pelo Newcastle em três temporadas. "Me sinto incrível. Foi uma longa jornada para chegar ate aqui, mas estou superfeliz por fazer parte deste time, deste clube e de tudo o que ele representa. É algo que me orgulho e estou realmente ansioso por isso."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Liverpool

Alexander Isak
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local

Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém

01.09.25 18h56

Janela de transferências

Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro

Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B

01.09.25 16h24

FUTEBOL

Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital

Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal

01.09.25 16h14

Luto

Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

01.09.25 12h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Luto

Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

01.09.25 12h26

Futebol

Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja

Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos

01.09.25 9h05

Futebol

Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim'

Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano

01.09.25 9h57

De saída

Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada

Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe

01.09.25 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda