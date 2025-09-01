Liverpool oficializa o centroavante Alexander Isak por R$ 957 milhões: 'Novo camisa 9' Estadão Conteúdo 01.09.25 19h43 O Liverpool abriu os cofres e tem um novo goleador. O clube inglês oficializou neste último dia da janela de transferências na europa a chegada de Alexander Isak, de 25 anos, contratado do rival Newcastle por 125 milhões de libras (aproximadamente R$ 957 milhões), que chega para a vaga do uruguaio Darwin Nunez, transferido para o Al-Hilal, dos Emirados Árabes Unidos. "Alexander Isak é o novo número 9 do Liverpool. O atacante escolheu o famoso número do elenco após concluir sua transferência do Newcastle United no último dia do prazo final", anunciou o atual campeão e líder da Premier League. O jogador já vestiu a nova camisa e não escondeu a ansiedade por brilhar no Liverpool com a pesada camisa 9. "Significa muito, é um número icônico. Obviamente, isso também traz uma responsabilidade, mas estou feliz por ter essa chance e conseguir esse número", disse. Darwin Nunez usou o número por duas temporadas até aceitar a tentadora proposta dos árabes, no mês passado. Agora, Isak chega para vestir a camisa que já foi de nomes importantes, casos de Ian St. John, Steve Heighway, Ian Rush, Robbie Fowler, Fernando Torres e Roberto Firmino. "Estou motivado para começar a trabalhar e espero retribuir. Espero que possamos compartilhar alguns momentos incríveis juntos", afirmou o reforço, que realizou os exames médicos antes da assinatura do contrato e recebeu as boas-vindas do novo companheiro Jeremie Frimpong. O atacante sueco chega sob enorme expectativa após 62 gols em 109 partidas pelo Newcastle em três temporadas. "Me sinto incrível. Foi uma longa jornada para chegar ate aqui, mas estou superfeliz por fazer parte deste time, deste clube e de tudo o que ele representa. É algo que me orgulho e estou realmente ansioso por isso." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Liverpool Alexander Isak COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu muda local onder enfrentará o Volta Redonda; veja o local Partida da 25ª rodada da Série B será disputada na sexta-feira (5), às 19h, em Belém 01.09.25 18h56 Janela de transferências Janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) no futebol brasileiro Remo e Paysandu têm até amanhã para regularizar novos atletas para a disputa da Série B 01.09.25 16h24 FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37