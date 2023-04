Lenda do jiu-jítsu, Robson Gracie morre aos 88 anos no Rio de Janeiro

Uma das maiores lendas do jiu-jítsu, o ex-lutador Robson Gracie morreu aos 88 anos na última sexta-feira (28), no Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada através de suas redes sociais por Kyra Gracie, neta do ex-atleta. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Na postagem feita por Kyra Gracie, ela definiu o avô como “uma das pessoas mais importantes da minha vida”. “Hoje o Jiu-Jitsu se despede do Grande Mestre Robson Gracie, patriarca da Família Gracie e faixa vermelha”, escreveu em sua rede social.

Robson era o integrante vivo mais velho da família real do jiu-jitsu brasileiro. Segundo filho de Carlos Gracie, Robson nasceu no Rio de Janeiro em 1935 e foi presidente da Federação de Jiu-jitsu do Rio de Janeiro.

