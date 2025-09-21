Leclerc ironiza Hamilton após jogo de equipe no Azerbaijão e amplia crise na Ferrari Estadão Conteúdo 21.09.25 15h52 Após mais um resultado frustrante na temporada, no GP do Azerbaijão, neste domingo, a Ferrari terá duas semanas para esfriar o clima entre seus pilotos, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, antes da etapa de Cingapura, em 5 de outubro. O piloto de Mônaco, nono colocado na prova, até tentou minimizar, mas deixou clara sua frustração pelo companheiro de equipe não ter devolvido a posição no fim da corrida, após um jogo de equipe, e disparou contra o heptacampeão, que recebeu a bandeirada em oitavo, à sua frente. "Eu realmente não me importo, é por uma oitava posição, então tudo bem, (Hamilton) ele pode aproveitar esse oitavo lugar", ironizou Leclerc, após ouvir um pedido de desculpas de seu engenheiro. "É estúpido porque não é justo, mas, novamente, eu não me importo, honestamente", acrescentou. A revolta de Leclerc se referia à devolução da posição por Hamilton antes da linha de chegada. Com pneus duros e mais desgastados, o monegasco recebeu ordens da Ferrari para deixar o britânico ultrapassá-lo e lutar por posição com Lando Norris, que vinha à frente. Sem conseguir superar a McLaren, esperava-se que o piloto da Ferrari devolvesse a posição, o que é de praxe, mas ele diminuiu a velocidade tarde demais. "Eu estava mais rápido, mas o Charles foi gentil em me deixar passar", explicou Hamilton. "Mas entendi a mensagem (da equipe) muito tarde e fiquei focado no carro à minha frente, mesmo com pouca chance de ultrapassá-lo. Até freei, mas não conseguimos (a troca) por uns quatro décimos. Foi um erro de julgamento meu, vou pedir desculpas ao Charles. Isso não vai acontecer de novo." Além do incidente com o companheiro de equipe no fim da prova, Leclerc também lamentou a falta de ritmo da Ferrari na corrida em Baku. "Precisamos reagir. Não foi um fim de semana bom", disse o monegasco. "É sempre fácil culpar o carro, que realmente não foi dos mais fortes, tem dificuldades no frio, mas também errei na classificação. Quando você larga em décimo, é muito difícil mudar a situação." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Azerbaijão Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Dados Estudo aponta aumento da violência contra mulher em dia de futebol; Pará segue tendência No estado, tema ainda possui dados concretos, mas relatos indicam que o cenário não difere de outras capitais, diz promotora 21.09.25 8h00 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00