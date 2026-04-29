Lateral de seleção rival do Brasil vira preocupação para a Copa do Mundo O defensor foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada uma lesão na coxa direita Estadão Conteúdo 29.04.26 17h28 O lateral-direito Hakimi se tornou o mais novo problema do técnico Luis Enrique, do Paris Saint-Germain, para o segundo jogo das semifinais da Champions League, diante do Bayern de Munique, na Alemanha. O defensor foi submetido a exames de imagem e teve diagnosticada uma lesão na coxa direita. A contusão ocorreu no jogo desta terça-feira, em partida que os franceses triunfaram sobre os rivais, no Parque dos Príncipes, pelo placar de 5 a 4. O departamento médico não estipulou prazo para retorno, mas é certo que o atleta vai ficar afastado por algumas semanas. Segundo o jornal francês RMC Sports, Hakimi sofreu uma ruptura nos isquiotibiais. O clube agora trabalha para poder contar com o jogador no caso de o Paris Saint-Germain chegar à decisão da Liga dos Campeões. A final do torneio está marcado para o dia 30 de maio. O lance que ocasionou a contusão aconteceu já no final do segundo tempo. O marroquino entrou em uma dividida com Laimer, do Bayern e acabou levando a pior. Apesar da contusão, Hakimi ainda permaneceu em campo até o fim do confronto. Hakimi agora também passa a preocupar a seleção do Marrocos por causa da Copa do Mundo. O torneio tem o seu início marcado para o dia 11 de junho. A seleção africana está no Grupo C e faz a sua estreia justamente contra a seleção brasileira. O confronto está marcado para Nova Jersey. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Hakimi PSG desfalque Champions COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 amigo Messi banca Neymar na Copa e ranqueia times favoritos ao título com Brasil acima da Argentina O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa 08.05.26 14h02