Lakers se despedem de LeBron James após oito temporadas: 'Sempre será parte da nossa família' Em oito temporadas, conquistou um título da NBA, tornou-se o maior pontuador da história da competição e ampliou uma coleção de marcas que o colocam entre os maiores jogadores de todos os tempos Estadão Conteúdo 30.06.26 14h28 LeBron James (Instagram @lakers) A passagem de LeBron James pelo Los Angeles Lakers chegou oficialmente ao fim. Nesta terça-feira, a franquia publicou uma mensagem de despedida ao astro de 41 anos, agradecendo pelos oito anos em que vestiu a camisa da equipe e destacando o título conquistado na temporada 2019/20. O comunicado, assinado pela proprietária Jeanie Buss, também desejou sucesso ao jogador no próximo capítulo de sua carreira. "LeBron James é um dos grandes atletas da história. Sempre seremos gratos pelos oito anos com os Lakers, incluindo o título que ele nos liderou a conquistar em 2020, em circunstâncias duras e inimagináveis, e pelos incontáveis recordes que quebrou vestindo dourado e roxo. Desejamos tudo de melhor no futuro, dentro e fora das quadras. Ele sempre será uma querida parte da família dos Lakers", escreveu Jeanie Buss. A homenagem foi publicada poucas horas depois de Rich Paul, agente de LeBron e CEO da Klutch Sports, confirmar que o ala defenderá outra franquia na temporada 2026/27. O destino do jogador ainda não foi anunciado. LeBron chegou aos Lakers em 2018 e recolocou a franquia entre as protagonistas da liga. Em oito temporadas, conquistou um título da NBA, tornou-se o maior pontuador da história da competição e ampliou uma coleção de marcas que o colocam entre os maiores jogadores de todos os tempos. O futuro do veterano ainda é alvo de especulações. O Golden State Warriors aparece entre os possíveis interessados, enquanto parte da imprensa norte-americana também considera um eventual retorno ao Cleveland Cavaliers, equipe que o selecionou no Draft de 2003 e onde conquistou o histórico título de 2016. Aos 41 anos, LeBron se prepara para disputar sua 24ª temporada na NBA. Em 2025/26, atuou em 60 partidas pelos Lakers, com médias de 20,9 pontos, 7,2 assistências e 6,1 rebotes por jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave nba lebron james los angeles lakers COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu confirma cirurgia de Matheus Vargas após nova lesão no joelho Previsão é de que o atleta receba alta nesta quarta-feira e inicie imediatamente o processo de reabilitação. 30.06.26 15h16 Futebol Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo 30.06.26 14h18 Futebol Exames confirmam lesão em Paquetá e Seleção não estipula prazo para retorno Jogador foi substituído no intervalo da partida contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. 30.06.26 13h42 FUTEBOL Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C 30.06.26 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF antecipa janela da Série A e Remo pode inscrever novos jogadores antes da 19ª rodada De acordo com a CBF, a medida foi adotada para manter o equilíbrio do campeonato. 30.06.26 12h04 FUTEBOL Após proposta de fora do país, zagueiro rescinde contrato e deixa o Paysandu Zagueiro Quintana não faz mais parte do elenco do Paysandu para a sequência da Série C 30.06.26 12h07 futebol Paysandu tenta encerrar jejum de quase seis anos contra o Ypiranga-RS na Série C Papão não vence a equipe gaúcha desde 2020 e busca recuperação após derrota para o Santa Cruz para seguir entre os primeiros colocados da Terceirona 30.06.26 11h47 Futebol Após o período de férias, diretoria do Remo rescinde contrato com atacante; saiba mais O Remo não terá mais o atacante João Pedro na sequência da temporada. O atleta teve seu contrato rescindido e não faz mais parte do grupo 30.06.26 14h18