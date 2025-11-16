Lakers contam com 41 pontos de Doncic e batem o Milwaukee Bucks de Antetokounmpo Em grande fase e sucessivas partidas acima dos 40 pontos, Doncic anotou 41 pontos e pegou nove rebotes na partida Estadão Conteúdo 16.11.25 10h08 Com um primeiro tempo arrasador e grande atuação do esloveno Luka Doncic, principal astro da franquia na ausência do lesionado LeBron James, o Los Angeles Lakers derrotou o Milwaukee Bucks por 119 a 95, na Fiserv Forum Arena, Wisconsin, na noite de sábado. Em grande fase e sucessivas partidas acima dos 40 pontos, Doncic anotou 41 pontos e pegou nove rebotes na partida, enquanto Austin Reaves contribuiu com 25 pontos e oito assistências. Deandre Ayton também se destacou com um "double-double" com 20 pontos e 10 rebotes. Nem mesmo o "double-double" do astro Giannis Antetokounmpo, que fez 32 pontos e pegou 10 rebotes, foi suficiente para que os Bucks reagissem na partida - os Lakers já tinham uma vantagem de 30 a 18 após o primeiro quarto e foram para o intervalo com um elástico placar de 65 a 34. A franquia de Milwaukee melhorou no segundo tempo, impulsionada por três cestas de três pontos de AJ Green, reduziram a diferença para 14 pontos, mas Doncic voltou a ampliar a distância para os visitantes, que resistiram à reação para vencer a segunda partida seguida na NBA. 'TRIPLE-DOUBLE' DE JOKIC LEVA OS NUGGETS À 7ª VITÓRIA SEGUIDA Em Minneapolis, o sérvio Nikola Jokic brilhou com 27 pontos, 12 rebotes e 11 assistências para levar o Denver Nuggets à sétima vitória consecutiva, na noite de sábado, desta vez sobre o Minnesota Timberwolves, por 123 a 112, no Target Center. Tim Hardaway Jr., Aaron Gordon e Jamal Murray marcaram 23 pontos cada um e também contribuíram para o triunfo dos Nuggets. Julius Randle e Anthony Edwards marcaram 26 pontos cada um para os Timberwolves, que tiveram uma série de quatro vitórias seguidas interrompida. Confira os resultados dos jogos deste sábado na NBA: Cleveland Cavaliers 108 x 100 Memphis Grizzlies Charlotte Hornets 96 x 109 Oklahoma City Thunder Indiana Pacers 111 x 129 Toronto Raptors Minnesota Timberwolves 112 x 123 Denver Nuggets Milwaukee Bucks 95 x 119 Los Angeles Lakers Acompanhe os jogos deste domingo na NBA: Boston Celtics x Los Angeles Clippers San Antonio Spurs x Sacramento Kings Washington Wizards x Brooklyn Nets New Orleans Pelicans x Golden State Warriors Houston Rockets x Orlando Magic Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers Phoenix Suns x Atlanta Hawks Utah Jazz x Chicago Bulls Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Los Angeles Lakers Milwaukee Bucks Doncic COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lateral do Remo nega indisciplina após ficar fora do jogo contra o Avaí-SC: 'Sigo de cabeça erguida' Por meio das redes sociais, Pedro Costa falou sobre a ausência no duelo contra o Leão da Ilha, que terminou com a derrota do time azulino por 3 a 1 17.11.25 9h16 foi sal de novo Paysandu é um dos clubes mais rebaixados da Série B; entenda Papão se une a ABC e Vila Nova no ranking negativo no formato de pontos corridos da Segundona 16.11.25 15h57 Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER E SECAR Veja o que o Remo precisa para conseguir o acesso a Série A Time paraense terá de vencer o Goiás no Mangueirão e torcer por derrota do Criciúma ou tropeço da Chapecoense para conquistar o acesso à Série A. 16.11.25 20h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (17/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 17.11.25 7h00 JOGO DO ACESSO Torcida do Leão domina os bares de Belém para acompanhar o jogo decisivo O Clube do Remo entra em campo neste sábado (15) para enfrentar o Avaí 15.11.25 16h46 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00