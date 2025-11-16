Lakers contam com 41 pontos de Doncic e batem o Milwaukee Bucks de Antetokounmpo

Com um primeiro tempo arrasador e grande atuação do esloveno Luka Doncic, principal astro da franquia na ausência do lesionado LeBron James, o Los Angeles Lakers derrotou o Milwaukee Bucks por 119 a 95, na Fiserv Forum Arena, Wisconsin, na noite de sábado.

Em grande fase e sucessivas partidas acima dos 40 pontos, Doncic anotou 41 pontos e pegou nove rebotes na partida, enquanto Austin Reaves contribuiu com 25 pontos e oito assistências. Deandre Ayton também se destacou com um "double-double" com 20 pontos e 10 rebotes.

Nem mesmo o "double-double" do astro Giannis Antetokounmpo, que fez 32 pontos e pegou 10 rebotes, foi suficiente para que os Bucks reagissem na partida - os Lakers já tinham uma vantagem de 30 a 18 após o primeiro quarto e foram para o intervalo com um elástico placar de 65 a 34.

A franquia de Milwaukee melhorou no segundo tempo, impulsionada por três cestas de três pontos de AJ Green, reduziram a diferença para 14 pontos, mas Doncic voltou a ampliar a distância para os visitantes, que resistiram à reação para vencer a segunda partida seguida na NBA.

'TRIPLE-DOUBLE' DE JOKIC LEVA OS NUGGETS À 7ª VITÓRIA SEGUIDA Em Minneapolis, o sérvio Nikola Jokic brilhou com 27 pontos, 12 rebotes e 11 assistências para levar o Denver Nuggets à sétima vitória consecutiva, na noite de sábado, desta vez sobre o Minnesota Timberwolves, por 123 a 112, no Target Center.

Tim Hardaway Jr., Aaron Gordon e Jamal Murray marcaram 23 pontos cada um e também contribuíram para o triunfo dos Nuggets. Julius Randle e Anthony Edwards marcaram 26 pontos cada um para os Timberwolves, que tiveram uma série de quatro vitórias seguidas interrompida. Confira os resultados dos jogos deste sábado na NBA:

Cleveland Cavaliers 108 x 100 Memphis Grizzlies Charlotte Hornets 96 x 109 Oklahoma City Thunder Indiana Pacers 111 x 129 Toronto Raptors Minnesota Timberwolves 112 x 123 Denver Nuggets Milwaukee Bucks 95 x 119 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos deste domingo na NBA:

Boston Celtics x Los Angeles Clippers San Antonio Spurs x Sacramento Kings Washington Wizards x Brooklyn Nets New Orleans Pelicans x Golden State Warriors Houston Rockets x Orlando Magic Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers Phoenix Suns x Atlanta Hawks Utah Jazz x Chicago Bulls