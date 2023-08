Kroos critica ida de Gabri Veiga para o Al-Ahli: ‘Vergonhoso’

Toni Kroos, do Real Madrid, não aceitou muito bem a ida de Gabri Veiga, principal revelação da Espanha, para o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O meia-campista do Celta de Vigo foi noticiado como novo reforço do clube saudita na última quarta-feira, 23.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, o alemão e meio-campista do clube de Madrid criticou o negócio, alegando ser ‘vergonhoso’.

Com apenas 21 anos, Veiga é considerado uma das principais revelações da última temporada do Campeonato Espanhol. O jogador é a primeira promessa jovem que decide ir para a Arábia Saudita e não permanecer na Europa.

“O mercado árabe decidiu colocar muito dinheiro em cima da mesa por jogadores que eram intocáveis nos clubes grandes.Quando isso acontece com clubes pequenos, ninguém se importa, mas com os clubes grandes, as pessoas ficam nervosas”, contou o técnico do Celta, Rafa Benítez.

Se o contrato for assinado oficialmente, Gabri se juntará aos outros sete reforços de clubes da Europa recém-contratados pelo Al-Ahli, sendo esses: Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Saint-Maximin, Roger Ibañez, Franck Kessié e Edouard Mendy.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)