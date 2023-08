Al-Ahli acerta contratação de Gabri Veiga, afirma jornalista

O meio-campista Gabri Veiga, do Celta de Vigo, é o novo reforço do clube saudita Al-Ahli. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o jovem de 21 anos teve a contratação acertada na última quarta-feira, 23.

Ainda de acordo com o jornalista, o Ah-Ahli estaria apenas no encaminhamento do contrato, com tudo acertado com o Celta de Vigo, da Espanha. Gabri Veiga também era favorito para contratação no Napoli, que ofertou cerca de 36 milhões de euros (R$191,5 milhões) pelo atleta.

Revelado pelo Celta de Vigo, o espanhol estreou no time profissional em 2020 e, na última temporada, atuou em 39 jogos, marcando 11 gols e quatro assistências. Veiga foi destacado como revelação da Espanha na última Eurocopa Sub-21 ao jogar pela seleção. Entre os times em que foi especulado, estão Barcelona, Chelsea, Liverpool, Manchester City, PSG e Manchester United.

Se o contrato for assinado oficialmente, Gabri se juntará aos outros sete reforços recém-contratados pelo Al-Ahli, sendo esses: Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Saint-Maximin, Roger Ibañez, Franck Kessié, Merih Demiral e Edouard Mendy.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)