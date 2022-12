Justiça manda despejar Cafu de casa em bairro nobre de São Paulo, diz colunista

Segundo o colunista Rogério Gentile, do Uol, a Justiça de São Paulo mandou despejar o ex-jogador e astro do futebol brasileiro, Cafu, de uma casa em Alphaville, bairro nobre paulista que abrange os municípios de Barueri e Santana de Parnaíba.

Em processo aberto por dois empresários, que emprestaram R$ 1 milhão ao campeão mundial, Cafu se comprometeu a restituir o valor em três meses, pagando uma soma de R$ 160 mil a mais, a título de juros, e deu como garantia a casa em Alphaville. No entanto, o ex-jogador não conseguiu cumprir com o acordado. "Os autores [do processo] somente pretendem receber o que lhes é devido de forma justa", afirmaram os empresários à Justiça.

Por outro lado, mesmo confirmando o empréstimo feito, Cafu argumentou no processo que os juros cobrados são "abusivos, ilegais e criminosos". "Maliciosamente, [os empresários] tentam se enriquecer de forma ilegal, lesando de forma intencional o requerido [Cafu], cobrando juros que pela lei pátria são proibidos, inclusive sua prática são consideradas crimes", alegou a defesa.

No entanto, a Justiça não aceitou a argumentação e o juiz Raul de Aguiar Ribeiro Filho determinou a desocupação compulsória do imóvel. Em caso de resistência ao cumprimento da medida, a casa pode ser arrombada com uso de força policial. Cafu ainda pode recorrer ao processo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)