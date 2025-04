Jogador do Emelec se esconde debaixo da cama e vê mulher e filho serem sequestrados no Equador

Dez dias após o governo do Equador declarar estado de emergência em sete estados do país, o lateral-direito Jackson Rodríguez, do Emelec, se tornou vítima da criminalidade. O jogador de 26 anos teve a casa invadida na madrugada de quarta-feira por ladrões, que sequestraram sua mulher e o filho de cinco anos. O jogador se escondeu debaixo da cama.

O sequestro ocorreu em Guayaquil, província de Guayas, por volta das três horas da manhã, segundo o chefe de polícia Edison Rodríguez. "Os criminosos sabiam exatamente quem estavam procurando", revelou o policial do distrito de Pascuales. Segundo ele, os sequestradores armados inicialmente arrombaram a porta da casa do jogador com um martelo enorme. Quando entraram na sala, a mulher indicou que Jackson Rodriguez não estava presente.

O defensor acionou a polícia rapidamente, assim que seus familiares foram levados. Os bsandidos ainda levaram dinheiro e objeto de valor da casa. Já em depoimento, disse que se escondeu debaixo da cama ao ouvir a porta da frente da casa ser arrombada e que "os indivíduos fugiram em uma caminhonete cabine dupla de cor cinza."

O jogador era o alvo dos bandidos. A cidade portuária do Equador é considerada uma das mais violentas do Equador e Jackson Rodríguez não é a primeira vítima. Em 2024, Pedro Perlaza, que defendia a Liga de Quito, também foi vítima de sequestro. Acabou liberado três dias depois.

O Emelec usou suas redes sociais para pedir investigação no caso e disse que só se manifestará após receber com clareza "informações das autoridades competentes."