Jogador do Corinthians agride árbitro após expulsão em jogo do Brasileirão Sub-20 Estadão Conteúdo 17.05.26 11h06 O meio-campista Luiz Gustavo Bahia, do Corinthians, protagonizou uma cena de tensão na derrota por 1 a 0 para o Vasco, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Expulso nos minutos finais do primeiro tempo, o jogador partiu para cima do árbitro Gustavo Alencar Rodrigues e precisou ser contido pelos companheiros. O episódio aconteceu aos 45 minutos da etapa inicial. Bahia recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta em Samuel e reagiu de forma exaltada à decisão da arbitragem. Irritado, o meia deu uma peitada no árbitro ainda dentro de campo. Na saída para o vestiário, o jogador seguiu reclamando da arbitragem. "É uma palhaçada essa porra. É uma palhaçada. Está de brincadeira com a minha cara? Não tem moleque aqui, não", disse. Horas depois da partida, o atleta se manifestou em publicação no Instagram. Apesar de afirmar que o Corinthians teria sido prejudicado pela arbitragem, assumiu a responsabilidade pelo ocorrido. "Hoje eu e minha equipe fomos infelizmente prejudicados pela arbitragem, mas nada justifica a minha atitude com o árbitro. Assumo total responsabilidade pelas minhas condutas e levo isso como aprendizado", escreveu o jogador. Dentro de campo, o Corinthians acabou derrotado pelo Vasco por 1 a 0 e chegou ao quarto revés no Brasileirão Sub-20. A equipe ocupa a oitava colocação, com 18 pontos somados em 12 partidas. Revelado pelas categorias de base do clube, Luiz Gustavo Bahia, de 20 anos, já treinou com o elenco profissional e soma quatro partidas pela equipe principal entre as temporadas de 2025 e 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians Luiz Gustavo Bahia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE A Santos x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/05) pelo Brasileirão Santos e Coritiba se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo; veja onde assistir ao vivo e as prováveis formações 17.05.26 10h00 Futebol Com ou sem Neymar: convocação da Seleção Brasileira divide opiniões Grupo Liberal prepara cobertura especial, direto do Rio de Janeiro, para o anúncio dos 26 jogadores nesta segunda-feira, 18. 17.05.26 8h00 futebol Brasileirão: Remo visita a Chapecoense-SC em duelo direto contra o rebaixamento Partida, válida pela 16ª rodada da Série A, ocorre neste domingo (17), na Arena Condá 17.05.26 9h00 Mais esportes Pesquisa aponta 'boom' na procura pela pratica da corrida de rua nos últimos anos Em meio a rotina, grupos de Belém vivem a expectativa pela disputa da 17ª edição da Corrida do Sal em julho 17.05.26 8h00