Jogador de Gana é hospitalizado após sofrer fratura em jogo contra o Japão O volante ganês Abu Francis sofreu uma grave lesão no amistoso realizado em Toyota, no Japão Estadão Conteúdo 15.11.25 14h47 O volante ganês Abu Francis, de 24 anos, sofreu uma grave lesão no amistoso entre Japão e Gana, realizado nesta sexta-feira, em Toyota, no Japão. Aos 11 minutos da segunda etapa, Abu tentou bloquear a finalização do meia Tanaka e foi atingido de forma violenta na perna esquerda pelo adversário. Após a lesão, os jogadores das duas seleções pediram agilidade no atendimento médico. Abu foi levado ao Hospital Memorial Toyota após receber atendimento de emergência no próprio estádio. A Federação Ganesa informou que o jogador passa bem e que sua condição é estável. "A Federação informará o público sobre os próximos passos relativos à cirurgia e ao plano de recuperação do jogador nas próximas horas", anunciou a entidade, em comunicado. O Toulouse, equipe em que Abu joga, prestou solidariedade ao jogador. "Enviamos toda nossa força e pensamentos positivos, Francis!", escreveu o clube francês. O Japão saiu com a vitória por 2 a 0, com gols do meia Takumi Minamino e do ala Ritsu Doan. Os dois países já estão classificados para a próxima Copa do Mundo. Os japoneses encerram sua série de amistosos nesta terça-feira, às 7h15 (de Brasília), diante da Bolívia. Gana, por sua vez, encara a Coreia do Sul na mesma data, às 8h.