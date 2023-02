Jogador da França deixa time na Liga da Europa após perder filha

O jogador francês, Ignatius Ganago, deixará seu time Nantes na partida contra Juventus, nesta quinta-feira (16/02), devido à morte de sua filha Chloé, de 5 anos.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o atacante do Nantes teve que ir para Camarões após saber que sua filha Chloé estava em estado grave. A criança de 5 anos infelizmente não resistiu, e faleceu.

A partida pela Liga da Europa acontece nesta quinta-feira (16/02), e será o primeiro jogo do Nantes X Juventus na segunda fase da competição, que antecede as oitavas de final.

O clube lamentou a perda do jogador pelas redes sociais e desejou forças. “É com profunda tristeza que o FootBall Club de Nantes soube da morte da filha do nosso atacante. Pensamos muito em você, Gana”, diz a nota.

Ignatius Ganago tem apenas 23 anos e iniciou a carreira profissional no futebol pelo time Nice de 2018 a 2019. Após jogar no Lens, o atacante decidiu se transferir para o time do Nantes na atual temporada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)