João Fonseca no Cincinnati Open: dia e horário de jogo com Térence Atmane são definidos Estadão Conteúdo 10.08.25 17h33 João Fonseca segue vivo no Masters 1000 de Cincinnati. O brasileiro ficou perto de dizer adeus à competição neste sábado, mas contou com a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina para avançar na competição. Agora, pela terceira rodada, o carioca terá pela frente o francês Terence Atmane. A previsão é a de que Fonseca entre em ação nesta segunda-feira, dia 11, entre 17 horas e 18h30 (horário de Brasília). O horário exato é uma incógnita, visto que depende da definição de outras partidas da Quadra 3 do Lindner Family Tennis Center para se iniciar a do brasileiro. Os trabalhos são iniciados às 11 horas, com o duelo entre Ekaterina Alexandrova e Maya Joint. Em seguida, são realizadas as partidas entre Sorana Cirstea e Yue Yuan, e Stefanos Tsitsipas e Benjamin Bonzi. Só então que será a vez de Fonseca realizar seu compromisso. Esta é a primeira vez na carreira que o brasileiro disputa a chave principal do torneio, que acontece entre os dias 7 e 18 de agosto e serve como preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, que começa no dia 24. João não tem tido tarefas fáceis em Cincinnati. Na primeira rodada, sofreu despachar para o chinês Bu Yunchaokete (76º do ranking) pelo placar de 2 sets a 1, parciais de 4/6 e 6/2 e 7/5 em 2h19. Depois, o nível subiu. Fonseca estava perdeu o primeiro set e estava sendo derrotado no segundo quando Alejandro Davidovich Fokina (18º do mundo) sentiu dores e cansaço e abandonou a partida. Agora, o adversário francês é apenas o 136º do ranking, mas vem de uma vitória sobre o italiano Flavio Cobolli, que ocupa a 22ª colocação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Cincinnati João Fonseca Térence Átmane COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição. 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Futebol Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia 10.08.25 8h00 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00