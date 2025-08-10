Capa Jornal Amazônia
João Fonseca no Cincinnati Open: dia e horário de jogo com Térence Atmane são definidos

Estadão Conteúdo

João Fonseca segue vivo no Masters 1000 de Cincinnati. O brasileiro ficou perto de dizer adeus à competição neste sábado, mas contou com a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina para avançar na competição. Agora, pela terceira rodada, o carioca terá pela frente o francês Terence Atmane.

A previsão é a de que Fonseca entre em ação nesta segunda-feira, dia 11, entre 17 horas e 18h30 (horário de Brasília). O horário exato é uma incógnita, visto que depende da definição de outras partidas da Quadra 3 do Lindner Family Tennis Center para se iniciar a do brasileiro.

Os trabalhos são iniciados às 11 horas, com o duelo entre Ekaterina Alexandrova e Maya Joint. Em seguida, são realizadas as partidas entre Sorana Cirstea e Yue Yuan, e Stefanos Tsitsipas e Benjamin Bonzi. Só então que será a vez de Fonseca realizar seu compromisso.

Esta é a primeira vez na carreira que o brasileiro disputa a chave principal do torneio, que acontece entre os dias 7 e 18 de agosto e serve como preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, que começa no dia 24.

João não tem tido tarefas fáceis em Cincinnati. Na primeira rodada, sofreu despachar para o chinês Bu Yunchaokete (76º do ranking) pelo placar de 2 sets a 1, parciais de 4/6 e 6/2 e 7/5 em 2h19. Depois, o nível subiu. Fonseca estava perdeu o primeiro set e estava sendo derrotado no segundo quando Alejandro Davidovich Fokina (18º do mundo) sentiu dores e cansaço e abandonou a partida. Agora, o adversário francês é apenas o 136º do ranking, mas vem de uma vitória sobre o italiano Flavio Cobolli, que ocupa a 22ª colocação.

