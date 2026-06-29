João Fonseca estreia em Wimbledon com vitória sobre ex-top 10 e avança à segunda rodada Estadão Conteúdo 29.06.26 12h52 João Fonseca iniciou sua caminhada em Wimbledon com uma vitória importante. Pela primeira vez como cabeça de chave no Grand Slam britânico, o brasileiro derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 3 sets a 0, com parciais de 7(7)/6(4), 6/4 e 6/3, nesta segunda-feira (29), em 2h28min de partida, e garantiu vaga na segunda rodada. O resultado mantém o momento de evolução do jovem tenista, que chega ao terceiro Grand Slam da temporada após alcançar as quartas de final de Roland Garros, melhor campanha de sua carreira em grandes torneios. Em 2026, João também já havia disputado o Australian Open e Roland Garros como cabeça de chave, mas em Wimbledon viveu essa condição pela primeira vez. O adversário da próxima fase será definido no confronto entre o holandês Jesper De Jong, número 73 do ranking mundial, e o australiano Rinky Hijikata, atual 82º colocado. Contra Bautista Agut, João mostrou adaptação rápida ao piso de grama e começou a partida em ritmo forte. Com saque agressivo e golpes potentes, conseguiu quebrar o serviço do espanhol no terceiro game e abriu vantagem logo no início. O adversário, que já chegou ao 9º lugar do ranking mundial em 2019 e foi semifinalista de Wimbledon no mesmo ano, reagiu ao longo da primeira parcial. Bautista passou a trabalhar melhor os pontos do fundo da quadra, devolveu a quebra no oitavo game e empatou o set em 4/4. João, porém, voltou a pressionar nos momentos decisivos. Com mais intensidade nas trocas, conseguiu levar melhor no tie break e fechou por 7(7)/6(4). A segunda parcial teve mais equilíbrio, com os dois jogadores confirmando seus serviços até a reta final. O brasileiro novamente cresceu no momento mais importante, conseguiu a quebra no último game e abriu 2 sets a 0, após o rival evitar dois set points. No terceiro set, Fonseca assumiu o controle desde o começo. O brasileiro abriu 3/0 rapidamente e administrou a vantagem até confirmar a vitória por 6/3, sem dar espaço para uma reação do espanhol. A estreia também aconteceu após uma decisão de preservação física. Na última semana, João desistiu de disputar o ATP de Eastbourne após sentir um desconforto no ombro. A escolha foi feita para chegar em melhores condições ao Grand Slam britânico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis João Fonseca Wimbledon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo: Marcelo Rangel avança na recuperação e deve voltar aos treinos na próxima semana Goleiro azulino se recupera de uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho esquerdo 29.06.26 10h30 futebol Após bom desempenho em maio, Paysandu cai de rendimento em junho e liga alerta na Série C Time bicolor mais perdeu do que ganhou e fechou o mês com apenas 40% de aproveitamento 29.06.26 9h25 futebol Diego Hernández compartilha tatuagem feita por fã e se declara à torcida do Remo: 'No meu coração' Jogador não entrou em acordo com o clube azulino e deixou o time 29.06.26 8h45 FUTEBOL Definido o adversário do Águia de Marabá na 3ª fase da Série D; saiba quem é Azulão terá pela frente o ABC-RN no outro mata-mata da Série D do campeonato Brasileiro 28.06.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Neymar é visto sem aliança em balada durante folga da Seleção Brasileira Jogador curtiu a noite em Nova York durante a folga concedida pela comissão técnica antes do mata-mata contra o Japão na Copa do Mundo 29.06.26 7h50 PROGRAMAÇÃO Onde assistir Brasil x Japão em Belém? Veja locais com transmissão gratuita da Copa do Mundo Diversos espaços terão telões, música ao vivo e programação especial aberta ao público nesta segunda-feira (29) 29.06.26 9h00 futebol Diego Hernández compartilha tatuagem feita por fã e se declara à torcida do Remo: 'No meu coração' Jogador não entrou em acordo com o clube azulino e deixou o time 29.06.26 8h45 futebol Após bom desempenho em maio, Paysandu cai de rendimento em junho e liga alerta na Série C Time bicolor mais perdeu do que ganhou e fechou o mês com apenas 40% de aproveitamento 29.06.26 9h25