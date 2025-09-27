João Fonseca desiste do Masters 1000 de Xangai e encerra a temporada em 4 torneios na Europa Estadão Conteúdo 27.09.25 9h04 Aguardado como uma das grandes atrações do Masters 1000 de Xangai, na China, que terá início nesta quinta-feira (2), João Fonseca, 19 anos, desistiu de participar do torneio. Não foi divulgado o motivo da retirada da inscrição do 42º colocado do ranking da ATP. O jovem tenista brasileiro divulgou seu calendário com os próximos compromissos sem o giro pela Ásia, onde atualmente se encontram os nomes importantes da modalidade, como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner - assim, ele vai direto para a Europa, onde participará do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, a partir de 13 de outubro. Será a primeira competição de Fonseca neste nível desde Eastbourne, na Inglaterra, durante sua preparação para Wimbledon. Na semana seguinte, ele viaja para Basileia, na Suíça, para o ATP 500, a partir de 20 de outubro. De acordo com o planejamento de sua equipe, ainda no fim de outubro, Fonseca disputará o Masters 1000 de Paris, seu sétimo torneio deste nível no ano depois de Indian Wells, Miami, Madri, Roma, Canadá e Cincinnati. Sua melhor posição foi uma terceira rodada, obtida nos Abertos de Miami e Cincinnati. Na sequência, o brasileiro encerra sua participação no circuito, a partir de 2 de novembro, no ATP 250 de Atenas, na Grécia, ou de Metz, na França. A jovem sensação do tênis ainda vai encarar Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, em um jogo de exibição, em Miami, no dia 8 de dezembro. João Fonseca entrou em quadra pela última vez no torneio de exibição Laver Cup, nos Estados Unidos, onde derrotou o italiano Flavio Cobolli, 25º do mundo, por 2 sets a 0 e ajudou o Time Mundo a superar o Time Europa. Antes, liderou o Brasil no triunfo sobre a Grécia, em Atenas, pelo Grupo Mundial I da Copa Davis. Confira o calendário de João Fonseca até o fim do ano: A partir do dia 13 de outubro - ATP 250 de Bruxelas A partir do dia 20 de outubro - ATP 500 de Basileia A partir do dia 27 de outubro - ATP 1000 de Paris A partir do dia 2 de novembro - ATP 250 de Atenas ou de Metz Em 8 de dezembro - Miami Invitational - Fonseca x Alcaraz Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Xangai João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 OTIMISMO Podendo ser rebaixado pela segunda vez no ano, Nicola mantém a fé no Paysandu: 'Certeza que dá' Mesmo diante de um cenário praticamente irreversível, o meio-campo Gustavo Nicola mantém o discurso de confiança 26.09.25 19h41 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16