João Fonseca cai do lado da chave de Alcaraz em Paris e reencontra Shapovalov na estreia Estadão Conteúdo 24.10.25 15h08 João Fonseca nem teve tempo de celebrar uma dura virada sobre Denis Shapovalov e já ficou sabendo que terá um reencontro com o canadense. Pouco tempo depois da vitória do brasileiro no ATP 500 da Basileia, saiu a chave do Masters 1000 de Paris - terá o retorno dos principais tenistas do planeta - com novo jogo contra o rival que abandonou misteriosamente nesta sexta-feira. Shapovalov ainda não explicou sobre o que ocorreu para ele desistir da partida na Suíça quando perdia por 4 a 1 no terceiro set. Ele teve conversa rápida com o árbitro de cadeira e deixou a quadra. Cada tenista havia vencido um set por 6 a 3. Em caso de lesão, pode até nem ter condições de encarar o brasileiro. O Masters 1000 de Paris, com 64 tenistas, começa na terça-feira na fase de 32, mas ainda não foram definidos os horários das partidas. João Fonseca caiu do lado da chave de Carlos Alcaraz, o líder do ranking, e terá um caminho "pesado" caso queira enfrentar o espanhol em possível semifinal. Caso supere Shapovalov, João Fonseca teria um possível embate com o russo Karen Karen Khachanov, 10º do mundo, nas oitavas de final. A projeção o colocaria no caminho do norte-americano Taylor Fritz (4º) ou do casaque Alexander Bublik (13º) nas quartas. Nas semifinais os principais cabeças de chave, além de Carlos Alcaraz, seriam o canadense Felix Auger-Aliassime (9º), com o qual poderia jogar na semifinal da Basileia, além do checo Jiri Lehecka (14º). Sem Novak Djokovic, que pelo segundo ano perde o Masters 1000, mas prometeu voltar em 2026, o italiano Jannik Sinner está do outro lado da chave, que tem outros nomes de peso, casos do alemão Alexander Zverev, terceiro favorito, o russo Daniil Medvedev, o norte-americano Ben Shelton e o russo Andrey Rublev. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters 1000 de Paris JOão Fonseca Denis Shapovalov Carlos Alcaraz Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 Futebol Paysandu enfrenta o Avaí-SC na Curuzu pela Série B com desfalques importantes Papão recebe o Leão da Ilha precisando da vitória e de uma reação no campeonato 24.10.25 12h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00