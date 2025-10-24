João Fonseca cai do lado da chave de Alcaraz em Paris e reencontra Shapovalov na estreia

João Fonseca nem teve tempo de celebrar uma dura virada sobre Denis Shapovalov e já ficou sabendo que terá um reencontro com o canadense. Pouco tempo depois da vitória do brasileiro no ATP 500 da Basileia, saiu a chave do Masters 1000 de Paris - terá o retorno dos principais tenistas do planeta - com novo jogo contra o rival que abandonou misteriosamente nesta sexta-feira.

Shapovalov ainda não explicou sobre o que ocorreu para ele desistir da partida na Suíça quando perdia por 4 a 1 no terceiro set. Ele teve conversa rápida com o árbitro de cadeira e deixou a quadra. Cada tenista havia vencido um set por 6 a 3.

Em caso de lesão, pode até nem ter condições de encarar o brasileiro. O Masters 1000 de Paris, com 64 tenistas, começa na terça-feira na fase de 32, mas ainda não foram definidos os horários das partidas. João Fonseca caiu do lado da chave de Carlos Alcaraz, o líder do ranking, e terá um caminho "pesado" caso queira enfrentar o espanhol em possível semifinal.

Caso supere Shapovalov, João Fonseca teria um possível embate com o russo Karen Karen Khachanov, 10º do mundo, nas oitavas de final. A projeção o colocaria no caminho do norte-americano Taylor Fritz (4º) ou do casaque Alexander Bublik (13º) nas quartas.

Nas semifinais os principais cabeças de chave, além de Carlos Alcaraz, seriam o canadense Felix Auger-Aliassime (9º), com o qual poderia jogar na semifinal da Basileia, além do checo Jiri Lehecka (14º).

Sem Novak Djokovic, que pelo segundo ano perde o Masters 1000, mas prometeu voltar em 2026, o italiano Jannik Sinner está do outro lado da chave, que tem outros nomes de peso, casos do alemão Alexander Zverev, terceiro favorito, o russo Daniil Medvedev, o norte-americano Ben Shelton e o russo Andrey Rublev.