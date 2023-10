Jenni Hermoso depõe na Justiça da Espanha sobre caso Rubiales: 'Não mereço estar vivendo isso'

A atleta espanhola Jenni Hermoso depôs, nesta terça-feira (10), sobre o beijo forçado pelo ex-dirigente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rubiales, durante a cerimônia de título da Seleção Espanhola pela Copa do Mundo Feminina. Durante audiência, a jogadora reafirmou que o ato foi sem consenso e lamentou ainda sofrer com a repercussão do caso.

O programa espanhol ‘Telecinco’, teve acesso exclusivo a alguns trechos do depoimento da atacante. Em um deles, a jogadora expressou o sentimento sobre o caso. “Não mereço estar vivendo tudo isso. Tem sido muito difícil não poder sair de casa, tive que sair de Madri para não sofrer pressão. Por que tenho que estar chorando em casa se não fiz nada?”, questionou a jogadora, que também afirmou se sentir abandonada pela federação.

Relembre a história

Durante a comemoração do título da Seleção Espanhola pela Copa do Mundo Feminina, Jenni afirmou ter saudado a rainha da Espanha e, em seguida, ter abraçado Rubiales, sem esperar o episódio de assédio. “Como ia esperar isso naquele cenário, em final de Copa? [...] A única coisa que me lembro é ele me dizer ‘Esta Copa ganhamos graças a você'. E depois suas mãos na minha cabeça e o beijo na boca”, relatou.

Em seguida, o episódio foi notado pela equipe no vestiário. Jenni percebeu ser a única coisa comentada no momento. “Eu disse a elas: 'Sei como aconteceu e não foi nada bem'. Fiz das tripas coração e continuei comemorando com as minhas companheiras. Não queria me arrepender de não ter desfrutado daquele momento".

Além disso, a jogadora disse ter relatado na Justiça a pressão sofrida para abafar o caso, confirmando os depoimentos de outras atletas da seleção, Alexia Putellas, Irene Paredes e Misa Rodríguez.

Rubiales ainda procurou Jenni no voo de volta para a Espanha e a pediu para ajudá-lo a reverter a situação. “Ele me disse para ajudá-lo gravando um vídeo em Doha (Catar) porque estavam lhe chamando de assediador. Pediu para que eu fizesse por suas duas filhas, que estavam chorando”, acrescentou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)