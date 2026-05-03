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Isack Hadjar é desqualificado por irregularidade no carro e largará em último no GP de Miami

A Red Bull não contestou a decisão da FIA e o chefe da equipe, o francês Laurent Mekies, admitiu o erro e pediu desculpas ao piloto

Estadão Conteúdo
fonte

Isack Hadjar (Instagram @isackhadjar)

O jovem Isack Hadjar, da Red Bull, foi desqualificado da classificação do Grande Prêmio de Miami, que ocorrerá na tarde deste domingo (03), às 14h. O piloto garantiu a 9ª colocação no grid, mas perdeu o resultado após inspeções realizadas pela FIA. Com a punição, o francês vai largar da 22ª posição.

De acordo com a entidade, o carro apresentou um problema no assoalho nos lados esquerdo e direito. O relatório apontou que a placa se estendia dois milímetros além dos volumes de referência permitidos. Com a constatação, o veículo não se enquadrou em conformidade com o regulamento.

A Red Bull não contestou a decisão da FIA e o chefe da equipe, o francês Laurent Mekies, admitiu o erro e pediu desculpas ao piloto.

"Cometemos um erro e respeitamos a decisão dos comissários. Nenhuma vantagem de desempenho foi pretendida nem obtida com esse erro".

"Vamos aprender com este incidente e revisar nossos processos para entender como ele ocorreu e tomar medidas para garantir que não volte a acontecer. Como equipe, pedimos desculpas ao Isack, bem como aos nossos fãs e parceiros".

Durante o Q3, Isack Hadjar obteve 1min28s789 como melhor volta e conseguiu a 9ª colocação. Com a mudança, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ganha uma posição, após enfrentar problemas mecânicos e terminar. Cabe lembrar que o pole é o italiano Andrea Kimi Antonelli.

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