Isack Hadjar é desqualificado por irregularidade no carro e largará em último no GP de Miami A Red Bull não contestou a decisão da FIA e o chefe da equipe, o francês Laurent Mekies, admitiu o erro e pediu desculpas ao piloto Estadão Conteúdo 03.05.26 13h16 Isack Hadjar (Instagram @isackhadjar) O jovem Isack Hadjar, da Red Bull, foi desqualificado da classificação do Grande Prêmio de Miami, que ocorrerá na tarde deste domingo (03), às 14h. O piloto garantiu a 9ª colocação no grid, mas perdeu o resultado após inspeções realizadas pela FIA. Com a punição, o francês vai largar da 22ª posição. De acordo com a entidade, o carro apresentou um problema no assoalho nos lados esquerdo e direito. O relatório apontou que a placa se estendia dois milímetros além dos volumes de referência permitidos. Com a constatação, o veículo não se enquadrou em conformidade com o regulamento. A Red Bull não contestou a decisão da FIA e o chefe da equipe, o francês Laurent Mekies, admitiu o erro e pediu desculpas ao piloto. "Cometemos um erro e respeitamos a decisão dos comissários. Nenhuma vantagem de desempenho foi pretendida nem obtida com esse erro". "Vamos aprender com este incidente e revisar nossos processos para entender como ele ocorreu e tomar medidas para garantir que não volte a acontecer. Como equipe, pedimos desculpas ao Isack, bem como aos nossos fãs e parceiros". Durante o Q3, Isack Hadjar obteve 1min28s789 como melhor volta e conseguiu a 9ª colocação. Com a mudança, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ganha uma posição, após enfrentar problemas mecânicos e terminar. Cabe lembrar que o pole é o italiano Andrea Kimi Antonelli. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Isack Hadjar GP de Miami Formula 1 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58