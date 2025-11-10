Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Incompleta, seleção brasileira faz 1º treino em Londres para amistoso com o Senegal

Estadão Conteúdo

O técnico Carlo Ancelotti orientou, nesta segunda-feira, em mais uma Data Fifa, o primeiro treinamento da seleção brasileira para o duelo de sábado, com o Senegal, em Londres, com a presença 22 dos 26 jogadores convocados, no Centro de Treinamento do Arsenal.

O grupo formado por Ederson, Paulo Henrique, Luciano Juba, Caio Henrique, Marquinhos, Fabinho, Casemiro, Andrey Santos, Estevão, Lucas Paquetá, Rodrygo e Matheus Cunha, realizou exercícios físicos, além de aprimorar a técnica e finalizações. Os demais ficaram na academia, onde foram orientados em trabalhos regenerativos.

Nesta terça-feira, Vitor Roque, do Palmeiras; Fabricio Bruno, do Cruzeiro; Alex Sandro e Danilo, ambos do Flamengo, são esperados para completar o elenco.

A seleção treina no CT do Arsenal até sexta-feira, véspera do jogo com o Senegal, sábado, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, na capital inglesa.

No domingo, a delegação viaja para Lille, na França, onde vai enfrentar a Tunísia, terça-feira, às 16h30, no Decathlon Stadium.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

treino

Senegal
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

expulsão

CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho

Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão

10.11.25 17h42

COP

Presidente da FPF e vice da CBF lidera ações institucionais durante a COP30 em Belém

O dirigente apresentará o CBF Impacta, programa nacional de sustentabilidade da instituição que comanda o futebol brasileiro

10.11.25 17h33

FUTEBOL

Hélio dos Anjos renova com o Náutico e frustra retorno ao Paysandu

Técnico terá seu filho, Guilherme dos Anjos, ocupando o mesmo cargo no Timbu

10.11.25 16h23

série b

Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho

Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B

10.11.25 16h06

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada

Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina

10.11.25 7h40

Futebol

Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026

Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos.

10.11.25 12h17

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira

10.11.25 7h00

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda