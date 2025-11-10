Incompleta, seleção brasileira faz 1º treino em Londres para amistoso com o Senegal Estadão Conteúdo 10.11.25 20h08 O técnico Carlo Ancelotti orientou, nesta segunda-feira, em mais uma Data Fifa, o primeiro treinamento da seleção brasileira para o duelo de sábado, com o Senegal, em Londres, com a presença 22 dos 26 jogadores convocados, no Centro de Treinamento do Arsenal. O grupo formado por Ederson, Paulo Henrique, Luciano Juba, Caio Henrique, Marquinhos, Fabinho, Casemiro, Andrey Santos, Estevão, Lucas Paquetá, Rodrygo e Matheus Cunha, realizou exercícios físicos, além de aprimorar a técnica e finalizações. Os demais ficaram na academia, onde foram orientados em trabalhos regenerativos. Nesta terça-feira, Vitor Roque, do Palmeiras; Fabricio Bruno, do Cruzeiro; Alex Sandro e Danilo, ambos do Flamengo, são esperados para completar o elenco. A seleção treina no CT do Arsenal até sexta-feira, véspera do jogo com o Senegal, sábado, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, na capital inglesa. No domingo, a delegação viaja para Lille, na França, onde vai enfrentar a Tunísia, terça-feira, às 16h30, no Decathlon Stadium. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira treino Senegal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES expulsão CBF divulga áudio do VAR de Remo x Novorizontino; árbitros explicam expulsão de Wagninho Lateral azulino sofreu falta dura, foi substituído e fará exames para avaliar possível lesão 10.11.25 17h42 COP Presidente da FPF e vice da CBF lidera ações institucionais durante a COP30 em Belém O dirigente apresentará o CBF Impacta, programa nacional de sustentabilidade da instituição que comanda o futebol brasileiro 10.11.25 17h33 FUTEBOL Hélio dos Anjos renova com o Náutico e frustra retorno ao Paysandu Técnico terá seu filho, Guilherme dos Anjos, ocupando o mesmo cargo no Timbu 10.11.25 16h23 série b Remo aguarda exame para saber gravidade da lesão do lateral Marcelinho Jogador sofreu dura falta na partida contra o Novorizontino e pode desfalcar o Leão nas rodadas finais da Série B 10.11.25 16h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05