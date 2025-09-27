Igor Thiago, ex-servente de pedreiro, impõe dura derrota ao Manchester United para o Brentford Estadão Conteúdo 27.09.25 10h57 Desconhecido no Brasil, Igor Thiago se tornou um dos nomes de destaque do Brentford na Premier League. O centroavante de 24 anos já anotou cinco gols em apenas seis partidas na atual temporada. Neste sábado, o brasileiro conduziu sua equipe na surpreendente vitória por 3 a 1 sobre o poderoso Manchester United, que vinha de um triunfo sobre o Chelsea. Igor Thiago inaugurou o placar em uma finalização certeira logo aos 7 minutos e ampliou aos 19, construindo a jogada e aproveitando o rebote do goleiro Bayindir após chute de Schade. Os visitantes, que tiveram Matheus Cunha como titular, diminuíram com Sesko e perderam a chance de empatar em pênalti desperdiçado por Bruno Fernandes. O camisa 9 do modesto Brentford saiu ovacionado pela torcida presente no Gtech Community Stadium, na região oeste de Londres, ao ser substituído pouco antes dos acréscimos pelo volante Jensen, que fechou o placar sobre o time do português Rúben Amorim. Revelado pelo Cruzeiro e destaque na imprensa inglesa, Igor Thiago foi contratado em fevereiro de 2024, mas só se apresentou oficialmente ao Brentford em julho. O jogador de 1,91m chegou com status histórico: ele se tornou a compra mais cara dos 135 anos do clube, por 30 milhões de libras (R$ 212 milhões), além de ser o primeiro brasileiro a vestir a camisa da equipe. A trajetória até o futebol inglês foi marcada por dificuldades. Nascido em Gama, no Distrito Federal, perdeu o pai aos 13 anos e trabalhou como servente de pedreiro, feirante e entregador de panfletos antes de ingressar no esporte. Depois de ser reprovado em diversos testes, conseguiu a primeira chance no Futebol Clube Verê, no Paraná, e despertou o interesse do Cruzeiro. Na equipe mineira, estreou no profissional em 2020 e disputou 64 jogos, com dez gols marcados. Foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária, em 2022, na primeira negociação da era SAF do clube mineiro. No leste europeu, somou 21 gols e sete assistências em 55 partidas antes de se transferir para o Club Brugge, onde teve destaque imediato: foram 26 gols em 40 jogos na temporada 2023/24. O desempenho na Bélgica abriu as portas para a Premier League, onde Igor Thiago já começa a se firmar como uma das principais peças do Brentford. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Brentford Manchester United Igor Thiago COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (27/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 27.09.25 7h00 fake news? Flamengo desmente portal Léo Dias e anuncia medidas judiciais Em nota oficial, o Rubro-Negro repudiou a informação, classificando-a como “totalmente falsa e sem qualquer conexão com a realidade” 27.09.25 0h15 SÉRIE B Remo tem apenas 2,5% de chance de acesso; saiba a probabilidade de rebaixamento Chances de acesso do Leão despencaram nas últimas três rodadas e agora há torcedor que fale apenas em 'garantir a permanência' 26.09.25 20h16 Igor Thiago, ex-servente de pedreiro, impõe dura derrota ao Manchester United para o Brentford 27.09.25 10h57