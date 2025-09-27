Igor Thiago, ex-servente de pedreiro, impõe dura derrota ao Manchester United para o Brentford

Desconhecido no Brasil, Igor Thiago se tornou um dos nomes de destaque do Brentford na Premier League. O centroavante de 24 anos já anotou cinco gols em apenas seis partidas na atual temporada. Neste sábado, o brasileiro conduziu sua equipe na surpreendente vitória por 3 a 1 sobre o poderoso Manchester United, que vinha de um triunfo sobre o Chelsea.

Igor Thiago inaugurou o placar em uma finalização certeira logo aos 7 minutos e ampliou aos 19, construindo a jogada e aproveitando o rebote do goleiro Bayindir após chute de Schade. Os visitantes, que tiveram Matheus Cunha como titular, diminuíram com Sesko e perderam a chance de empatar em pênalti desperdiçado por Bruno Fernandes.

O camisa 9 do modesto Brentford saiu ovacionado pela torcida presente no Gtech Community Stadium, na região oeste de Londres, ao ser substituído pouco antes dos acréscimos pelo volante Jensen, que fechou o placar sobre o time do português Rúben Amorim.

Revelado pelo Cruzeiro e destaque na imprensa inglesa, Igor Thiago foi contratado em fevereiro de 2024, mas só se apresentou oficialmente ao Brentford em julho. O jogador de 1,91m chegou com status histórico: ele se tornou a compra mais cara dos 135 anos do clube, por 30 milhões de libras (R$ 212 milhões), além de ser o primeiro brasileiro a vestir a camisa da equipe.

A trajetória até o futebol inglês foi marcada por dificuldades. Nascido em Gama, no Distrito Federal, perdeu o pai aos 13 anos e trabalhou como servente de pedreiro, feirante e entregador de panfletos antes de ingressar no esporte. Depois de ser reprovado em diversos testes, conseguiu a primeira chance no Futebol Clube Verê, no Paraná, e despertou o interesse do Cruzeiro.

Na equipe mineira, estreou no profissional em 2020 e disputou 64 jogos, com dez gols marcados. Foi vendido ao Ludogorets, da Bulgária, em 2022, na primeira negociação da era SAF do clube mineiro. No leste europeu, somou 21 gols e sete assistências em 55 partidas antes de se transferir para o Club Brugge, onde teve destaque imediato: foram 26 gols em 40 jogos na temporada 2023/24.

O desempenho na Bélgica abriu as portas para a Premier League, onde Igor Thiago já começa a se firmar como uma das principais peças do Brentford.