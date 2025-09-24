Igor Jesus faz 4 gols em 2 jogos e se 'mostra' a Ancelotti; Antony salva Bétis na Liga Europa Estadão Conteúdo 24.09.25 18h27 Carlo Ancelotti frisou em sua última convocação que quer atacantes bem fisicamente, mandando mensagem cifrada para Neymar e, ao mesmo tempo, acirrando a vaga no comando de ataque da seleção brasileira. Nesta quarta-feira, dois postulantes a uma vaga na Copa do mundo de 2026 se destacaram em confronto direto na Liga Europa: Igor Jesus e Antony. Chamado por Dorival Júnior, mas preterido por Ancelotti em suas duas primeiras convocações, o ex-camisa 9 do Botafogo, Igor Jesus, 'se apresentou' ao italiano da melhor maneira possível. Titular do Nottingham Forest pelo seguindo jogo em uma semana, o artilheiro repetiu a dose do jogo diante do Swansea, com mais duas bolas na redes adversárias. Foram quatro gols em sete dias, todos celebrados com a Kamehameha, e a esperança que o comandante da seleção esteve observando-o. Na estreia de titular, o time perdeu por 3 a 2 e caiu na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta, em seu primeiro jogo de uma competição europeia, a Liga Europa, Igor Jesus ajudou no empate por 2 a 2 na casa do Bétis, em Sevilha. O resultado poderia ter sido melhor não fosse a estrela de Antony, que já foi chamado por Ancelotti e vem sendo o diferencial da equipe verde e branca. O brasileiro deu assistência para Bakambu fazer 1 a 0, antes do Forest virar com Igor Jesus, e no fim definiu a igualdade. Em jogo marcado por confusão da torcida da Roma com fãs do Nice antes de a bola rolar na França e mais de 100 prisões, os italianos levaram a melhor e ganharam por 2 a 1, gols de Ndicka e Mancini. Moffi, de pênalti, anotou o de honra dos mandantes já na reta final da partida. DEMAIS RESULTADOS DA LIGA EUROPA: Midtjylland 2 x 0 Sturm Graz Paok Salonica 0 x 0 Maccabi Tel Aviv Braga 1 x 0 Feyenoord Estrela Vermelha 1 x 1 Celtic Malmo 1 x 2 Ludogorets Dínamo Zagreb 3 a 1 Fenerbahçe Freiburg 2 x 1 Basel Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LIga Europa Nottingham Forest Bétis Roma Igor Jesus Antony COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 Futebol Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. 24.09.25 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00