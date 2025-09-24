Igor Jesus faz 4 gols em 2 jogos e se 'mostra' a Ancelotti; Antony salva Bétis na Liga Europa

Carlo Ancelotti frisou em sua última convocação que quer atacantes bem fisicamente, mandando mensagem cifrada para Neymar e, ao mesmo tempo, acirrando a vaga no comando de ataque da seleção brasileira. Nesta quarta-feira, dois postulantes a uma vaga na Copa do mundo de 2026 se destacaram em confronto direto na Liga Europa: Igor Jesus e Antony.

Chamado por Dorival Júnior, mas preterido por Ancelotti em suas duas primeiras convocações, o ex-camisa 9 do Botafogo, Igor Jesus, 'se apresentou' ao italiano da melhor maneira possível. Titular do Nottingham Forest pelo seguindo jogo em uma semana, o artilheiro repetiu a dose do jogo diante do Swansea, com mais duas bolas na redes adversárias. Foram quatro gols em sete dias, todos celebrados com a Kamehameha, e a esperança que o comandante da seleção esteve observando-o.

Na estreia de titular, o time perdeu por 3 a 2 e caiu na Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta, em seu primeiro jogo de uma competição europeia, a Liga Europa, Igor Jesus ajudou no empate por 2 a 2 na casa do Bétis, em Sevilha.

O resultado poderia ter sido melhor não fosse a estrela de Antony, que já foi chamado por Ancelotti e vem sendo o diferencial da equipe verde e branca. O brasileiro deu assistência para Bakambu fazer 1 a 0, antes do Forest virar com Igor Jesus, e no fim definiu a igualdade.

Em jogo marcado por confusão da torcida da Roma com fãs do Nice antes de a bola rolar na França e mais de 100 prisões, os italianos levaram a melhor e ganharam por 2 a 1, gols de Ndicka e Mancini. Moffi, de pênalti, anotou o de honra dos mandantes já na reta final da partida.

DEMAIS RESULTADOS DA LIGA EUROPA:

Midtjylland 2 x 0 Sturm Graz Paok Salonica 0 x 0 Maccabi Tel Aviv Braga 1 x 0 Feyenoord Estrela Vermelha 1 x 1 Celtic Malmo 1 x 2 Ludogorets Dínamo Zagreb 3 a 1 Fenerbahçe Freiburg 2 x 1 Basel