Ídolo do Manchester United diz que contratação de Casemiro não foi perspicaz

Casemiro foi criticado mais uma vez por Gary Neville, grande ídolo do Manchester United. Dessa vez, a contratação do volante foi vista como “não inteligente e perspicaz”.

O comentário de Neville foi feito durante uma discussão sobre as próximas janelas de transferências dos “Red Devils”, no programa “Overlap”. Gary ainda disse que o técnico do Manchester United, Ten Hag, vai querer jovens que ainda tem potencial de crescimento e Casemiro, obviamente, derrotou um pouco isso. “Antony e Lisandro Martínez, eles são jovens e com fome. Eu acho que esse é o tipo de jogador que ele vai querer no elenco”, contou o ex-jogador.

Neville também falou sobre o custo de Casemiro, e vê como um investimento pesado. “Casemiro por 60 ou 70 milhões de euros? Não é uma contratação inteligente ou perspicaz quando você olha do ponto de vista geral. Nenhum de nós pensou nisso", afirmou.

Depois de iniciar sua trajetória no banco de reservas do Manchester United, Casemiro conquistou seu lugar e é considerado fundamental no elenco de Ten Hag. Após anos no Real Madrid, o volante decidiu buscar novos ares e se juntar ao time inglês. Os “Red Devils” ainda disputam os títulos da Copa da Inglaterra, Premier League e Liga da Europa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)