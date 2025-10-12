Hugo Calderano e Bruna Takahashi estreiam com vitória nas duplas mistas do Pan-Americano Estadão Conteúdo 12.10.25 20h43 Melhor mesa-tenista do continente e número três do ranking mundial, o brasileiro Hugo Calderano estreou neste domingo no pan-americano de Pan-Americano de Rock Hill, na Carolina do Sul, nos EUA. Ele e a namorada, Bruna Takahashi, venceram os argentinos Lorenzo Santiago e Camila Arguelles por 3 a 0 (11/6, 11/8 e 11/8). Pelas quartas de final, nesta segunda-feira, a dupla brasileira enfrenta os mexicanos CASTRO Rogelio Castro e Arantxa Cossio, que venceram os canadenses Edward Ly e Mo Zhang por 3 a 1 (8/11, 14/12, 11/9 e 13/11). Também nesta segunda-feira, Calderano estreia na disputa de simples. Ele enfrenta Diego Orantes, de El Salvador, que é apenas o 491º do mundo. Favorito ao título, Calderano joga para tentar manter o domínio no Pan-Americano. Ele foi campeão de simples do evento cinco vezes (2017, 2021, 2022, 2023 e 2024). Além de Calderano e Bruna, o Brasil está representado por Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Victoria Strassburger, Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Felipe Doti. As disputas em Rock Hill acontecem até domingo, quando acontecem as finais por equipes femininas e masculinas. As decisões de simples, femininas e masculinas, estão marcadas para quarta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Pan-Americano Hugo Calderano Bruna Takahashi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão 12.10.25 19h32 MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 Futebol Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico 12.10.25 17h39 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (12/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste domingo 12.10.25 7h00 Futebol e fé Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez Jogador bicolor falou sobre a relação de fé com Nossa Senhora de Nazaré e da curiosidade em ver a procissão do Círio 12.10.25 13h00 Futebol e fé Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré Em meio a preparação para o Re-Pa da próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa comemorou o Círio de Nazaré 12.10.25 16h02 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48