Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Hansi Flick alfineta Real Madrid: 'Ir à Bola de Ouro é mostrar respeito aos vencedores'

Estadão Conteúdo

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, deu uma alfinetada no rival Real Madrid ao comentar sua presença na tradicional premiação Bola de Ouro, cuja edição 2025 acontece na segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O campeão espanhol tem 4 entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo da revista France Football: Lewandowski, Pedri, Raphinha e Lamine Yamal.

Flick foi questionado se Yamal, aos 18 anos, seria o laureado. "Não sei. Acredito que Lamine receberá este troféu, ainda que não possa garantir que seja agora, mas estar ali é ter respeito", afirmou o técnico alemão. "Qualquer que seja o vencedor é merecido. Temos que ir, aproveitar o evento e demonstrar respeito pelos ganhadores. Isso é de vital importância."

No ano passado, o Real Madrid decidiu boicotar a premiação ao descobrir que o brasileiro Vini Jr. não iria levar o troféu. O atacante brasileiro era tido como favorito pela imprensa espanhola desde a conquista da Champions League, a 15ª do clube merengue. Porém o volante Rodri, do Manchester City, ficou com o prêmio.

Uma comitiva de até 50 pessoas representando o Real Madrid era esperada na França para a premiação de 2024, ano em que France Football decidiu manter o resultado em segredo até o dia da cerimônia, para evitar um esvaziamento do evento. Neste ano, o Real tem três concorrentes ao prêmio (Vini Jr., Bellingham e Mbappé), mas de acordo com o jornal Marca o clube estará ausente novamente.

Campeão da Champions League pela primeira vez, o Paris Saint-Germain é o time com mais indicados. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha são os representantes do clube da capital francesa.

"Para vencer (a Bola de Ouro), é preciso vencer, então preciso ajudar meu clube a conquistar troféus, e depois disso, veremos. Ficarei feliz se Dembélé vencer, porque ele é meu amigo e o apoio desde o início. Assistirei pela televisão e torcerei para que ele vença", disse o astro do Real em entrevista após a vitória sobre o Olympique de Marselha na estreia da Champions League.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Bola de Ouro

Hansi Flick

Real Madrid
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha'

Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário

20.09.25 19h00

FUTEBOL

Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B

Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B

20.09.25 18h10

FUTEBOL

Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista

Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C'

20.09.25 17h35

FUTEBOL

Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B

Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás

20.09.25 15h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VENCER É POSSÍVEL

Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola

Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida.

20.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

20.09.25 7h00

Futebol

Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha'

Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário

20.09.25 19h00

FUTEBOL

Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B

Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B

20.09.25 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda