Hansi Flick alfineta Real Madrid: 'Ir à Bola de Ouro é mostrar respeito aos vencedores' Estadão Conteúdo 20.09.25 19h42 O técnico do Barcelona, Hansi Flick, deu uma alfinetada no rival Real Madrid ao comentar sua presença na tradicional premiação Bola de Ouro, cuja edição 2025 acontece na segunda-feira, às 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. O campeão espanhol tem 4 entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo da revista France Football: Lewandowski, Pedri, Raphinha e Lamine Yamal. Flick foi questionado se Yamal, aos 18 anos, seria o laureado. "Não sei. Acredito que Lamine receberá este troféu, ainda que não possa garantir que seja agora, mas estar ali é ter respeito", afirmou o técnico alemão. "Qualquer que seja o vencedor é merecido. Temos que ir, aproveitar o evento e demonstrar respeito pelos ganhadores. Isso é de vital importância." No ano passado, o Real Madrid decidiu boicotar a premiação ao descobrir que o brasileiro Vini Jr. não iria levar o troféu. O atacante brasileiro era tido como favorito pela imprensa espanhola desde a conquista da Champions League, a 15ª do clube merengue. Porém o volante Rodri, do Manchester City, ficou com o prêmio. Uma comitiva de até 50 pessoas representando o Real Madrid era esperada na França para a premiação de 2024, ano em que France Football decidiu manter o resultado em segredo até o dia da cerimônia, para evitar um esvaziamento do evento. Neste ano, o Real tem três concorrentes ao prêmio (Vini Jr., Bellingham e Mbappé), mas de acordo com o jornal Marca o clube estará ausente novamente. Campeão da Champions League pela primeira vez, o Paris Saint-Germain é o time com mais indicados. Dembélé, Donnarumma, Doué, Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, João Neves, Fabian Ruiz e Vitinha são os representantes do clube da capital francesa. "Para vencer (a Bola de Ouro), é preciso vencer, então preciso ajudar meu clube a conquistar troféus, e depois disso, veremos. Ficarei feliz se Dembélé vencer, porque ele é meu amigo e o apoio desde o início. Assistirei pela televisão e torcerei para que ele vença", disse o astro do Real em entrevista após a vitória sobre o Olympique de Marselha na estreia da Champions League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bola de Ouro Hansi Flick Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10 FUTEBOL Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C' 20.09.25 17h35 FUTEBOL Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás 20.09.25 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10