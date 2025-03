Guarani acerta a contratação do lateral Kaio Cristian, ex-Grêmio Prudente

O Guarani continua reforçando seu elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, e fechou, neste domingo, a contratação do lateral-esquerdo Kaio Cristian, destaque do Grêmio Prudente na Série A-2 do Paulistão. O jogador chega por empréstimo até o fim da competição nacional e disputará posição com Emerson Barbosa no elenco principal.

Antes de acertar com o Guarani, Kaio ampliou seu vínculo com o Grêmio Prudente até abril de 2026, garantindo sua permanência no clube após o término do empréstimo. Ele é esperado no Brinco de Ouro ainda nesta semana para realizar exames médicos e iniciar os treinamentos sob o comando do técnico Maurício Souza.

O lateral, de 26 anos, disputou 13 jogos na Série A-2 e contribuiu com uma assistência. Ele também tem passagens por Marcílio Dias, Portuguesa Santista, Audax Rio, CEOV Operário, Matonense, Monte Azul, Boa Esporte e Corinthians.

Com a chegada de Kaio Cristian, o Guarani passa a ter três opções para a lateral esquerda. Emerson Barbosa é o atual titular, enquanto Vinícius Kauê, que foi reserva durante o Campeonato Paulista, deve ser a terceira opção no setor.

O reforço chega em um momento estratégico, já que o clube se prepara para a estreia na Série C, entre 11 e 13 de abril, contra o Maringá, no Brinco de Ouro.