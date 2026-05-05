Grêmio quebra jejum, vence fora o Riestra e assume liderança do Grupo F da Sul-Americana Estadão Conteúdo 05.05.26 21h52 Após um período de mais de 100 dias de jejum, que incluía 13 jogos, com sete derrotas e seis empates, o Grêmio voltou a vencer uma partida fora de casa ao bater por 3 a 0 o Deportivo Riestra-ARG no Nuevo Gasómetro, na Argentina, nesta terça-feira. Os gols foram de Carlos Vinícius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite e válidos pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com a vitória, o time gaúcho dorme na liderança do Grupo F e agora só dependa de si para conseguir a classificação direta, sem passar pelos playoffs. Com o resultado, o segundo positivo na competição, o Grêmio chegou a sete pontos, se colocou em uma condição favorável para avançar às oitavas de final. Agora torce por um tropeço do Montevideo City Torque, que tem seis pontos, e pode volta à ponta nesta quarta-feira, quando recebe o Palestino, lanterna, no tradicional Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Por outro lado, os donos da casa, seguem na terceira posição com quatro pontos e, assim como o Grêmio, torcem por um tropeço dos uruguaios. No primeiro tempo, a partida foi movimentada e contou com chances para os dois lados, demonstrando o equilíbrio dentro de campo. Amuzu foi o principal nome do Grêmio sendo bastante acionado. E participou do lance que originou o primeiro gol. O zagueiro Balbuena lançou para o atacante, que driblou dois marcadores e foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti e, na cobrança, o artilheiro Carlos Vinícius, que recentemente, na partida contra o Palestino, havia perdido três vezes a mesma cobrança, chamou a responsabilidade e deslocou o goleiro para fazer 1 a 0, aos 30 minutos. Na etapa final, o time gremista começou com alta intensidade, conseguindo neutralizar a tentativa de pressão dos argentinos e partindo para o ataque nos minutos iniciais. Aos 11 minutos, chegou a marcar novamente com Carlos Vinícius, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento. Porém, três minutos depois, a dupla de ataque voltou a funcionar, e os gaúchos ampliaram o placar. Carlos Vinícius brigou com a marcação e tocou para Amuzu. O belga buscou a tabela com Gabriel Mec e saiu cara a cara com o goleiro. Diante de Arce, finalizou de perna esquerda com muita tranquilidade para ampliar o placar e praticamente definir o jogo. Ainda deu tempo dos gaúchos fazerem o terceiro com Braithwaite, que recebeu cruzamento de Pavón pela direita, dominou no peito e bateu forte para fazer 3 a 0, aos 27 minutos. O jogo, já resolvido, seguiu sendo dominado pelo time brasileiro. Uma vitória que serviu como resposta à torcida, aliviando especialmente o treinador Luís Castro, que vinha sob forte pressão. O Grêmio volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde luta para se distanciar do Z-4. A equipe tem um duelo difícil pela frente e recebe o Flamengo no domingo, às 19h30, na Arena. FICHA TÉCNICA DEPORTIVO RIESTRA-ARG 0 X 3 GRÊMIO DEPORTIVO RIESTRA - Arce; Randazzo, Miño (Sansotre) e Cristian Paz; Bracamonte, Stringa (Pedro Ramírez), Monje, Watson (Benjamín Pérez) e Goitía; Gonzalo Flores (Herrera) e Alexander Díaz (Smarra). Técnico: Guilherme Duro. GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo (Balbuena) e Pedro Gabriel (Caio Paulista); Leonel Pérez (Noriega), Vieri e Willian (Tiaguinho); Gabriel Mec, Carlos Vinícius e Amuzu (Braithwaite). Técnico: Luís Castro. GOLS - Carlos Vinícius, aos 30 minutos do primeiro tempo. Amuzu, aos 14, e Braithwaite aos 28 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Cristian Paz e Miño (Deportivo Riestra (ARG)). Wagner Leonardo e Viery (Grêmio). ÁRBITRO - Mario Díaz de Vivar (PAR). LOCAL - Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana Deportivo Riestra Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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