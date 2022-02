Zinho de Oliveira: Águia de Marabá e Tapajós duelam pela 6ª rodada do Parazão

Às 20 horas desta quarta-feira, no estádio Zinho de Oliveira, Águia de Marabá e Tapajós fazem outra partida pela 6ª rodada do Parazão. Os dois times lutam para encostar na parte da cima da tabela, especialmente o Tapajós, que vem de empate contra o Paysandu e continua na lanterna do grupo B, com 5 pontos. Os donos da casa vêm embalados pela boa vitória diante do Itupiranga, na estreia do técnico Wando Costa.

Desde a demissão do técnico Samuel Cândido, o azulão marabaense está sob o comando de Wando Costa, que tem à sua disposição dois reforços que chegaram recentemente. Um é o volante Daniel Amora e o outro é o lateral-esquerdo Elivelton, ex-Vitória/BA. Águia é o atual vice-líder do grupo A, com 5 pontos, atrás do Paysandu, que soma 10 pontos no topo da chave.

Já o Tapajós faz uma partida de importância impar na competição. Com apenas uma vitória em cinco jogos, o time santareno precisa vencer, caso queira manter as chances de permanecer na divisão principal do Campeonato Paraense. Para isso, o técnico interino Jorgeney deve manter a base do jogo contra o Paysandu, com a opção de colocar Baloteli no ataque, na vaga de Kaykinha.