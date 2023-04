Wrexham x Notts: qual o horário e as escalações do jogo de hoje (10/04) pela National League

As equipes Wrexham x Notts disputam nesta segunda-feira (10/04) a 43° rodada da National League, a quinta divisão inglesa. O jogo ocorre às 11h (horário de Brasília), no Estádio The Racecourse Ground, em Wrexham, País de Gales. Confira os horários e as escalações da partida:

Onde assistir Wrexham x Notts?

A partida Wrexham x Notts não terá transmissão oficial no Brasil.

Como Wrexham x Notts chegam para o jogo?

Wrexham e Notts somam 100 pontos na National League.

Notts, o time profissional mais antigo de todo o reino unido, acumula 30 vitórias, 10 empates e 2 derrotas.

Já Wrexham, que foi fundado 2 anos depois de Notts, soma 31 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.

Escalações:

Wrexham: Foster; Tunnicliffe, Tozer, O'Connell, Mendy; Davies, Cannon, Barnett, Lee; Palmer, Mullin.

Notts: Mair; Chicksen, Cameron, Brindley, Baldwin; Austin, Bostock, Nemane, Palmer, Jones; Longstaff.

FICHA TÉCNICA

Wrexham x Notts

National League

Local: Estádio The Racecourse Ground, em Wrexham, País de Gales

Data/Horário: 10 de abril de 2023, 11h