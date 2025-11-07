Werder Bremen x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pela Bundesliga Werder Bremen e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 07.11.25 15h30 Werder Bremen soma 4 pontos a mais que o Wolfsburg na Bundesliga (Facebook/ @werderbremenEN) Werder Bremen x Wolfsburg disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 10° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Werder Bremen x Wolfsburg ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Wolfsburg é o 12° colocado da Bundesliga e acumula 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Alemão. Já o Werder Bremen ocupa a 9° posição com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Najma x Al-Hilal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Saudita Al Najma e Al Hilal jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Werder Bremen x Wolfsburg: prováveis escalações Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Grull, Schmid, Mbangula; Boniface. Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Arnaldo, Vinícius; Daghim, Eriksen, Wimmer; Amoura. FICHA TÉCNICA Werder Bremen x Wolfsburg Bundesliga Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha Data/Horário: 07 de novembro de 2025, às 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Werder Bremen Wolfsburg jogos de hoje Bundesliga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Rosario x San Lorenzo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/11) pelo Argentino Rosario Central e San Lorenzo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 07.11.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) pela Série B Athletic Club e Ferroviária jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 07.11.25 18h00 Campeonato Espanhol Elche x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/11) por La Liga Elche e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 16h00 Série A italiana Pisa x Cremonese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pelo Campeonato Italiano Pisa e Cremonese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.11.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41