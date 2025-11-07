Capa Jornal Amazônia
Werder Bremen x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pela Bundesliga

Werder Bremen e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Werder Bremen soma 4 pontos a mais que o Wolfsburg na Bundesliga (Facebook/ @werderbremenEN)

Werder Bremen x Wolfsburg disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 10° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Werder Bremen x Wolfsburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube,  a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Wolfsburg é o 12° colocado da Bundesliga e acumula 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Werder Bremen ocupa a 9° posição com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Werder Bremen x Wolfsburg: prováveis escalações

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Grull, Schmid, Mbangula; Boniface.

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Arnaldo, Vinícius; Daghim, Eriksen, Wimmer; Amoura.

FICHA TÉCNICA
Werder Bremen x Wolfsburg
Bundesliga
Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha
Data/Horário: 07 de novembro de 2025, às 16h30

Werder Bremen

Wolfsburg

jogos de hoje

Bundesliga 2025
Futebol
