Werder Bremen x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07/11) pela Bundesliga

Werder Bremen x Wolfsburg disputam hoje, sexta-feira (07/11), a 10° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Weserstadion, em Bremen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Werder Bremen x Wolfsburg ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Wolfsburg é o 12° colocado da Bundesliga e acumula 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 16 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato Alemão.

Já o Werder Bremen ocupa a 9° posição com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Werder Bremen x Wolfsburg: prováveis escalações

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Grull, Schmid, Mbangula; Boniface.

Wolfsburg: Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Arnaldo, Vinícius; Daghim, Eriksen, Wimmer; Amoura.

FICHA TÉCNICA

Werder Bremen x Wolfsburg

Bundesliga

Local: Weserstadion, em Bremen, Alemanha

Data/Horário: 07 de novembro de 2025, às 16h30