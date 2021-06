Voto 'errado' na Fifa e elogios a Yago Pikachu: Coronel Nunes volta à presidência da CBF

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo por trinta dias pelo Conselho de Ética da entidade após denúncias de assédio moral e sexual. Neste período, a confederação será presidida pelo vice-presidente mais velho da entidade, o Coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, mais conhecido como Coronel Nunes, de 82 anos. O militar comandou a CBF interinamente durante a Copa do Mundo na Rússia.

Coronel Nunes chegou à presidência da CBF pela primeira vez em 2016, com a licença do ex-presidente da entidade Marco Polo Del Nero - que depois seria punido pela Fifa, causando a permanência de Nunes no cargo até a eleição de Rogério Caboclo, em 2019.

Neste período, Nunes ganhou fama após depois de quebrar um acordo com a Conmebol na votação para o país-sede da Copa do Mundo de 2026. Em vez de votar pela candidatura de Estados Unidos, Canada e México, o presidente da CBF votou, "por conta própria", no Marrocos, país no norte da África.

- Os Estados Unidos já sediaram uma vez, né? O México vai para a terceira Copa. Eles [o Marrocos] nunca foram sede de uma Copa. Então, por isso, fiz essa escolha - justificou Coronel Nunes após a surpresa do voto brasileiro.

Coronel Nunes é torcedor do Paysandu e foi presidente da Federação Paraense de Futebol. O dirigente também foi um dos depoentes na CPI do Futebol, que investigou irregularidades na CBF durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Em entrevista ao LANCE! em 2015, o militar afirmou que não acredita que exista corrupção no futebol e também elogiou o lateral Yago Pikachu.

- Da maneira como ele joga, como chuta e faz gol, nunca vi um lateral-direito entrar dentro da área cortando da direita para a esquerda, fazendo gol com o pé canhoto - disse Coronel Nunes.