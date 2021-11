Volta do público ajuda Corinthians a melhorar aproveitamento anual na Neo Química Arena

Aos 52 minutos do segundo tempo, embalado pelo sua torcida, com um gol de Róger Guedes, o Corinthians conquistou uma vitória importante no Brasileirão-2021 ao bater a Chapecoense na Neo Química Arena. Com a paciência dos quase 40 mil corintianos nas arquibancadas, o time teve persistência para levar os três pontos e melhorar o desempenho como mandante neste ano de 2021.

Foi o quarto triunfo consecutivo do Timão em Itaquera, sendo que nos últimos três o clube pôde contar com a sua torcida após a liberação do público por parte do Governo do Estado de São Paulo. Em seu pior ano em termos de aproveitamento dentro de sua Arena, esse retorno da Fiel tem ajudado a melhorar esses números. Por ora, eles não são os piores desde a inauguração.

Antes da liberação do público, o Corinthians havia disputado 29 partidas na Neo Química Arena em 2021, com 12 vitórias, nove empates e oito derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 51,72% dos pontos que disputou, pior do que os 55,07% registrados durante o ano de 2020, que é o pior atualmente.

Depois dessas três vitórias consecutivas na volta da torcida (100% de aproveitamento), o Timão passou a ter 32 jogos em Itaquera, com 15 triunfos, nove empates e oito derrotas, resultando em 56,25% de aproveitamento dos pontos disputados, ou seja, houve uma melhora de 8% nesses últimos jogos.

Mesmo assim, pela força histórica que o estádio vem representando para o clube desde a sua inauguração, o desempenho segue ruim, com direito a recorde de derrotas (8) em um mesmo ano. No entanto, restam cinco partidas na Neo Química Arena até o término do Brasileirão-2021 (Fortaleza, Cuiabá, Santos, Athletico-PR e Grêmio), que podem melhorar ainda mais esse cenário.

Caso o Corinthians mantenha esse aproveitamento de 100%, ou seja, vencer todos os duelos restantes, o índice de pontos conquistados no estádio em 2021 pode chegar a 62,16%, superando o desempenho registrado em 2019 (61,40%), que é o segundo pior da história, mas ainda atrás dos anos entre 2014 e 2018.

Neste sábado, contra o Fortaleza, o Timão completa seu jogo de número 250 na Neo Química Arena. Até aqui são 145 vitórias, 69 empates e 35 derrotas, aproveitamento total de 67,47%. Além disso, são 391 gols marcados (1,57 gol por jogo de média) e 187 sofridos (0,75 gol por jogo de média), saldo de 204.

Confira o aproveitamento do Corinthians na Arena ano a ano:

2014 - 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 1 derrota: 75,93%

2015 - 35 jogos, 26 vitórias, 6 empates e 3 derrotas: 80%

2016 - 34 jogos, 24 vitórias, 8 empates e 2 derrotas: 78,43%

2017 - 34 jogos, 20 vitórias, 11 empates e 3 derrotas: 69,61%

2018 - 35 jogos, 19 vitórias, 9 empates e 7 derrotas: 62,86%

2019 - 38 jogos, 19 vitórias, 13 empates e 6 derrotas: 61,40%

2020 - 23 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 5 derrotas: 55,07%

2021 - 32 jogos, 15 vitórias, 9 empates e 8 derrotas: 56,25%

TOTAL - 249 jogos, 145 vitórias, 69 empates e 35 derrotas: 67,47%