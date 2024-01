Vizela x Sporting: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (18/01) pelo Campeonato Português

Vizela x Sporting disputam hoje, quinta-feira (18/01), a 18° rodada do Campeonato Português. O jogo acontecerá às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio do FC Vizela, em Caldas de Vizela, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Vizela x Sporting ao vivo?

A partida entre Vizela x Sporting será transmitida ao vivo pela ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Vizela x Sporting chegam para o jogo?

Sporting lidera o Campeonato Português com 14 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 40 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já Vizela é o atual vice-lanterna do campeonato e soma 2 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 16 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe não vence há 7 rodadas da competição.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Vizela x Sporting: prováveis escalações

Vizela: Fabijan Buntic; Hugo Oliveira, Rodrigo Escoval, Messias, Matheus Pereira; Abdul Awudu e Aleksander Busnic; Hugo Oliveira, Diogo Nascimento, Matías Lacava; Alex Méndez. Técnico: Rubén de la Barrera.

Sporting: Antonio Adán; Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Pedro Gonçalves, Morten Hjulmand, Nuno Santos; Francisco Trincão, Viktor Gyökeres, Paulinho. Técnico: Rúben Amorim.

FICHA TÉCNICA

Vizela x Sporting

Campeonato Português

Local: Estádio do FC Vizela, em Caldas de Vizela, Portugal

Data/Horário: 18 de janeiro de 2024, 17h45