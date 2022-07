Vitória x Paysandu: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (17/07) pela Série C do Brasileiro

As equipes Vitória x Paysandu entram em campo às 16h (horário de Brasília) de hoje, domingo (17/07), para disputar a 15° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá no Estádio Manoel Barradas - Barradão, na Bahia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

VEJA MAIS

Onde assistir Vitória x Paysandu ao vivo?

A partida Vitória x Paysandu pode ser assistida ao vivo, na TV Liberal / Globo, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Vitória x Paysandu chegam para o jogo?

O Paysandu chega com o favoritismo na disputa e segue em 2ª lugar na tabela nacional, com 26 pontos. O rubro-negro ainda sonha com a classificação para a segunda fase e precisa da vitória para seguir vivo.

O Vitória é o 12° com 18 pontos, dois atrás do Volta Redonda, 8° com 20.

Ficha técnica - Figueirense x Campinense

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Manoel Barradas - Barradão, na Bahia.

Data/horário: 17 de julho de 2022, às 16h